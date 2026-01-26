Waterpolo
Europeo de Waterpolo Femenino 2026: calendario de España, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora juega España los partidos de fase de grupos y en qué canal de TV ver en abierto el Europeo de Waterpolo Femenino 2026
Los focos en el mundo del waterpolo se trasladan a Funchal con motivo de la disputa del Europeo Femenino, que abre el telón este lunes 26 de enero y se extenderá hasta el próximo jueves 5 de febrero, momento en el que se conocerá la identidad de la nueva campeona.
La selección española aterriza en Portugal decidida a quitarse la espinita de la edición anterior, dónde se quedó a las puertas de la gloria después de caer en una ajustadísima final ante Países Bajos. El combinado nacional no se baja del podio desde 2016, y espera que esta racha triunfal no cambie en las próximas semanas.
El estreno de España en el Europeo Femenino de Waterpolo este mismo lunes 26 a partir de las 18:00 horas (CET) con el duelo frente a Hungría, que dará paso a los dos enfrentamientos restantes contra Portugal y Rumanía.
La convocatoria de España para el Europeo de Waterpolo Femenino
- Paula Crespí, Nona Pérez, Paula Camus, Queralt Anton, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz y Martina Terré (Sant Andreu)
- Queralt Bertran, Mireia Guiral y Mariona Terré (Assolim Mataró)
- Paula Leitón , Bea Ortiz, Irene González (Astralpool Sabadell)
- Carlota Peñalver (Mediterrani)
- Paula Prats (Terrassa)
¿Cuál es el calendario de la fase de grupos del Europeo de Waterpolo?
Grupo A
1ª jornada — Lunes 26 de mayo
- Grecia - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)
- Francia - Alemania: 13:15 horas (CET)
2ª jornada — Martes 27 de mayo
- Alemania - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)
- Grecia - Francia: 18:00 horas (CET)
3ª jornada — Jueves 29 de mayo
- Grecia - Alemania: 14:45 horas (CET)
- Francia - Eslovaquia: 19:45 horas (CET)
Grupo B
1ª jornada — Lunes 26 de mayo
- España - Hungría: 18:00 horas (CET)
- Rumanía - Portugal: 22:00 horas (CET)
2ª jornada — Martes 27 de mayo
- Hungría - Rumanía: 14:45 horas (CET)
- España - Portugal: 21:15 horas (CET)
3ª jornada — Jueves 29 de mayo
- España - Rumanía: 13:15 horas (CET)
- Hungría - Portugal: 16:30 horas (CET)
Grupo C
1ª jornada — Lunes 26 de mayo
- Italia - Croacia: 14:45 horas (CET)
- Serbia - Turquía: 16:30 horas (CET)
2ª jornada — Martes 27 de mayo
- Italia - Serbia: 13:15 horas (CET)
- Turquía - Croacia: 19:45 horas (CET)
3ª jornada — Jueves 29 de mayo
- Italia - Turquía: 10:00 horas (CET)
- Serbia - Croacia: 18:00 horas (CET)
Grupo D
1ª jornada — Lunes 26 de mayo
- Suiza - Israel: 10:00 horas (CET)
- Países Bajos - Gran Bretaña: 19:45 horas (CET)
2ª jornada — Martes 27 de mayo
- Países Bajos - Suiza: 10:00 horas (CET)
- Israel - Gran Bretaña: 16:30 horas (CET)
3ª jornada — Jueves 29 de mayo
- Países Bajos - Israel: 11:30 horas (CET)
- Suiza - Gran Bretaña: 21:15 horas (CET)
¿Dónde ver el Europeo de Waterpolo Femenino gratis por TV y online?
En España, los partidos de la selección nacional en el Europeo de Waterpolo Femenino se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
El resto de partidos que componen la competición continental se podrán seguir en streaming a través de la plataforma Eurovision Sport, también gratuíta.
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!
- La proposición de Piqué al fútbol profesional: 'Sé que al principio sufriríamos