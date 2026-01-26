Europeo de Waterpolo Femenino 2026: calendario de España, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

Los focos en el mundo del waterpolo se trasladan a Funchal con motivo de la disputa del Europeo Femenino, que abre el telón este lunes 26 de enero y se extenderá hasta el próximo jueves 5 de febrero, momento en el que se conocerá la identidad de la nueva campeona.

La selección española aterriza en Portugal decidida a quitarse la espinita de la edición anterior, dónde se quedó a las puertas de la gloria después de caer en una ajustadísima final ante Países Bajos. El combinado nacional no se baja del podio desde 2016, y espera que esta racha triunfal no cambie en las próximas semanas.

El estreno de España en el Europeo Femenino de Waterpolo este mismo lunes 26 a partir de las 18:00 horas (CET) con el duelo frente a Hungría, que dará paso a los dos enfrentamientos restantes contra Portugal y Rumanía.

La convocatoria de España para el Europeo de Waterpolo Femenino Paula Crespí, Nona Pérez, Paula Camus, Queralt Anton, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz y Martina Terré (Sant Andreu)

Queralt Bertran, Mireia Guiral y Mariona Terré (Assolim Mataró)

Paula Leitón , Bea Ortiz, Irene González (Astralpool Sabadell)

Carlota Peñalver (Mediterrani)

Paula Prats (Terrassa)

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos del Europeo de Waterpolo?

Grupo A 1ª jornada — Lunes 26 de mayo Grecia - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)

Francia - Alemania: 13:15 horas (CET) 2ª jornada — Martes 27 de mayo Alemania - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)

Grecia - Francia: 18:00 horas (CET) 3ª jornada — Jueves 29 de mayo Grecia - Alemania: 14:45 horas (CET)

Francia - Eslovaquia: 19:45 horas (CET)

Grupo B 1ª jornada — Lunes 26 de mayo España - Hungría: 18:00 horas (CET)

- Hungría: 18:00 horas (CET) Rumanía - Portugal: 22:00 horas (CET) 2ª jornada — Martes 27 de mayo Hungría - Rumanía: 14:45 horas (CET)

España - Portugal: 21:15 horas (CET) 3ª jornada — Jueves 29 de mayo España - Rumanía: 13:15 horas (CET)

- Rumanía: 13:15 horas (CET) Hungría - Portugal: 16:30 horas (CET)

Grupo C 1ª jornada — Lunes 26 de mayo Italia - Croacia: 14:45 horas (CET)

Serbia - Turquía: 16:30 horas (CET) 2ª jornada — Martes 27 de mayo Italia - Serbia: 13:15 horas (CET)

Turquía - Croacia: 19:45 horas (CET) 3ª jornada — Jueves 29 de mayo Italia - Turquía: 10:00 horas (CET)

Serbia - Croacia: 18:00 horas (CET)

Grupo D 1ª jornada — Lunes 26 de mayo Suiza - Israel: 10:00 horas (CET)

Países Bajos - Gran Bretaña: 19:45 horas (CET) 2ª jornada — Martes 27 de mayo Países Bajos - Suiza: 10:00 horas (CET)

Israel - Gran Bretaña: 16:30 horas (CET) 3ª jornada — Jueves 29 de mayo Países Bajos - Israel: 11:30 horas (CET)

Suiza - Gran Bretaña: 21:15 horas (CET)

¿Dónde ver el Europeo de Waterpolo Femenino gratis por TV y online?

En España, los partidos de la selección nacional en el Europeo de Waterpolo Femenino se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

El resto de partidos que componen la competición continental se podrán seguir en streaming a través de la plataforma Eurovision Sport, también gratuíta.