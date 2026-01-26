Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo

Europeo de Waterpolo Femenino 2026: calendario de España, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora juega España los partidos de fase de grupos y en qué canal de TV ver en abierto el Europeo de Waterpolo Femenino 2026

España, preparada para salir a escena en el Europeo de Waterpolo

España, preparada para salir a escena en el Europeo de Waterpolo / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Los focos en el mundo del waterpolo se trasladan a Funchal con motivo de la disputa del Europeo Femenino, que abre el telón este lunes 26 de enero y se extenderá hasta el próximo jueves 5 de febrero, momento en el que se conocerá la identidad de la nueva campeona.

La selección española aterriza en Portugal decidida a quitarse la espinita de la edición anterior, dónde se quedó a las puertas de la gloria después de caer en una ajustadísima final ante Países Bajos. El combinado nacional no se baja del podio desde 2016, y espera que esta racha triunfal no cambie en las próximas semanas.

El estreno de España en el Europeo Femenino de Waterpolo este mismo lunes 26 a partir de las 18:00 horas (CET) con el duelo frente a Hungría, que dará paso a los dos enfrentamientos restantes contra Portugal y Rumanía.

La convocatoria de España para el Europeo de Waterpolo Femenino

  • Paula Crespí, Nona Pérez, Paula Camus, Queralt Anton, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz y Martina Terré (Sant Andreu)
  • Queralt Bertran, Mireia Guiral y Mariona Terré (Assolim Mataró)
  • Paula Leitón , Bea Ortiz, Irene González (Astralpool Sabadell)
  • Carlota Peñalver (Mediterrani)
  • Paula Prats (Terrassa)

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos del Europeo de Waterpolo?

Grupo A

1ª jornada — Lunes 26 de mayo

  • Grecia - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)
  • Francia - Alemania: 13:15 horas (CET)

2ª jornada — Martes 27 de mayo

  • Alemania - Eslovaquia: 11:30 horas (CET)
  • Grecia - Francia: 18:00 horas (CET)

3ª jornada — Jueves 29 de mayo

  • Grecia - Alemania: 14:45 horas (CET)
  • Francia - Eslovaquia: 19:45 horas (CET)

Grupo B

1ª jornada — Lunes 26 de mayo

  • España - Hungría: 18:00 horas (CET)
  • Rumanía - Portugal: 22:00 horas (CET)

2ª jornada — Martes 27 de mayo

  • Hungría - Rumanía: 14:45 horas (CET)
  • España - Portugal: 21:15 horas (CET)

3ª jornada — Jueves 29 de mayo

  • España - Rumanía: 13:15 horas (CET)
  • Hungría - Portugal: 16:30 horas (CET)

Grupo C

1ª jornada — Lunes 26 de mayo

  • Italia - Croacia: 14:45 horas (CET)
  • Serbia - Turquía: 16:30 horas (CET)

2ª jornada — Martes 27 de mayo

  • Italia - Serbia: 13:15 horas (CET)
  • Turquía - Croacia: 19:45 horas (CET)

3ª jornada — Jueves 29 de mayo

  • Italia - Turquía: 10:00 horas (CET)
  • Serbia - Croacia: 18:00 horas (CET)

Grupo D

1ª jornada — Lunes 26 de mayo

  • Suiza - Israel: 10:00 horas (CET)
  • Países Bajos - Gran Bretaña: 19:45 horas (CET)

2ª jornada — Martes 27 de mayo

  • Países Bajos - Suiza: 10:00 horas (CET)
  • Israel - Gran Bretaña: 16:30 horas (CET)

3ª jornada — Jueves 29 de mayo

  • Países Bajos - Israel: 11:30 horas (CET)
  • Suiza - Gran Bretaña: 21:15 horas (CET)

¿Dónde ver el Europeo de Waterpolo Femenino gratis por TV y online?

En España, los partidos de la selección nacional en el Europeo de Waterpolo Femenino se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

El resto de partidos que componen la competición continental se podrán seguir en streaming a través de la plataforma Eurovision Sport, también gratuíta.

