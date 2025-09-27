Golf
Europa quiere dar la puntilla a Estados Unidos en la Ryder en los fourballs de tarde
Cambio de formato en los cuatro partidos de la tarde, donde el conjunto norteamericano se juega seguir vivo en su Ryder en Nueva York con un inesperado 3,5 a 8,5
Europa afronta los cuatro encuentros de la jornada vespertina con la tranquilidad de contar con cinco puntos de ventaja sobre Estados Unidos después de haber sumado tres de los cuatro posibles en la jornada matinal y situarse con un increíble 3,5.8,5 en Bethpage Black.
Un inesperado control absoluto de la competición que quieren mantener esta tarde, con el juego previsto a partir de las 16:25 de la tarde, y con los emparejamientos decididos. El duelo de fourballs arrancará a las 16:25 horas con la pareja McIlroy-Shane Lowry, la misma que el viernes, ante Justin Thomas-Cameron Young.
El plato fuerte estadounidense reunirá a un decepcionante Scottie Scheffler, que ha perdido los tres puntos, junto a Bryson DeChambeu, y que harán frente a la pareja inglesa, Tommy Fleetwood-Justin Rose, a partir de las 16:41 de la tarde.
Rahm repite con Straka
Al igual que el viernes, Jon Rahm vuelve a formar pareja junto al austriaco Sepp Straka, con el que ganó el punto y se medirán a Xander Schauffele y JJ Spaun, en un duelo complicado para la pareja europea, a partir de las 18:57.
Finalmente, Sam Burns y Patrick Cantlay se las verán ante Viktor Hovland y Matt Fitzpatrick, en el cuarto punto de la jornada de tarde (19:13h.) que dejará resueltas las dos primeras jornadas a falta de los individuales del domingo.
