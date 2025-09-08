Golf
Europa prepara su asalto a la Ryder de Nueva York tras pasar por Wentworth
Tras el torneo del BMW PGA Championship de esta semana, el equipo de Luke Donald tomará un avión para entrenar dos días en Bethpage Black y preparar el torneo del 26 al 28 de septiembre
El equipo europeo de la Ryder, comandado por Luke Donald, ya tiene planificado su preparación para el torneo que les medirá a Estados Unidos en el campo neoyorquino de Bethpage Black, del 26 al 28 de sepiembre.
Tras la disputa esta semana del torneo de Wentworth, en Inglaterra, el BMW PGA Championship, Luke Donald subirá en un charter en Londres a todo el equipo con dirección a Nueva York para reconocer el campo donde se disputará el torneo 10 días antes de la competición.
El único de los integrantes del equipo europeo que no participará en el torneo es el austriaco Sepp Straka, que sí se unirá a sus compañeros para tomar ese avión y llegar lo antes posible a Nueva York para concentrarse de cara al torneo.
El equipo USA, en Napa
Keegan Bradleyha conseguido que el grueso de su equipo participe en el Procore Championship la próxima semana -será el inicio de la temporada de otoño en el PGA Tour– para lidiar con una de las quejas que venían deslizándose en los últimos tiempos en elTeam USA: la larga ausencias de torneos entre el final de la postemporada y la llegada de la Ryder.
El capitán estadounidense contará con diez de las doce piezas –Xander Schauffele y Bryson DeChambeau son los únicos que no estarán en Napa- y será una oportunidad perfecta para que Bradley prepare sus estrategias de cara a lo que está por venir a finales de mes.
