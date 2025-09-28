Europa humilla a Estados Unidos y ya acaricia la Ryder

Europa ya acaricia la Ryder Cup después de firmar otra sensacional jornada de golf para Europa, que lograba dominar a Estados Unidos, sin dejarles con capacidad de reacción (4,5 a 11,5), y ahora toca rematar el trabajo en los individuales de este domingo con el trabajo casi hecho tras un fructífero viernes para los intereses de Europa. Solo necesitan 2,5 puntos para retener el título y 3 para ganarlo, plenamente.

En los fourballs de la tarde, Estados Unidos necesitaba reaccionar como fuera y Keegan Bradley decidió ir a por todas, situando a Justin Thomas y Cameron Young en el primer partido de la tarde, ante McIlroy y Lowry. Pero los europeos supieron contener a la pareja estadounidense, y a pesar de los insultos que recibió McIlroy durante todo el día, no acabó descentrado y pudo asegurar la victoria junto a Lowry por 2Up.

Aunque el partido donde contaban con la victoria estadounidense era el formado por el número uno del mundo, Scottie Scheffler y Bryson DeChambeau. Pero la realidad es que recibieron una soberana paliza de los ingleses Tommy Fleetwood-Justin Rose, que dominaron por 3 y 2, pasando por encima de un ‘rifi-rafe’ en el 15 que al final no fue a más.

Decepcionante Scheffler por Estados Unidos

Una decepcionante actuación del número uno del mundo que no ha logrado sumar ni un solo punto en sus cuatro apariciones en el torneo. Sin duda, catastrófico para Estados Unidos que contaba con el peso del mejor jugador del mundo, pero que no ha resultado un factor en esta Ryder.

Scottie Scheffler está viviendo un autentico calvario en la Ryder, sin poder ser decisivo para Estados Unidos / Associated Press/LaPresse / LAP

Con los dos puntos asegurados en la tarde, los otros dos partidos se fueron consumiendo con Estados Unidos luchando para sacar algo positivo y no irse de vacío. Y lo cierto es que sacaron su orgullo hasta el final en los dos encuentros en los que estaban vivos , sumando la victoria en el duelo de JJ Spaun y Schauffele, ante Jon Rahm y Strakka, por 1Up, en la primera derrota del vasco en la Ryder.

El trabajo del sábado lo remató Hatton y Fitzpatrick se acabaron por rematar a Estados Unidos (1Up) en otra jornada histórica para el golf europeo. "El trabajo no está hecho, pero lo tenemos todo a favor", decía el capitán, Luke Donald.

Tras el dominio del viernes, en la jornada matinal del sábado volvió a verse a las parejas europeas mucho más seguras en su juego, dominando los partidos y de, nuevo, la pareja Rahm-Hatton volvía a mostrar su fiabilidad, sin dar opción a sus rivales y sumar uno de los tres puntos de Europa.No pudo ganar por la tarde, pero el trabajo ya estaba hecho, a la espera de lo que suceda este domingo.

Rahm y Hatton celebran su punto de la mañana con Europa por delante en la Ryder / ERIK S. LESSER / EFE

A pesar del ambiente hostil, Europa volvía a sumar en la jornada de tarde (3-1), y la Ryder ya estaba mucho más cerca del equipo europeo, algo que no lograban desde el ‘Milagro de Medinah’ en 2012 y que todo está visto para sentencia sino ocurre nada extraordinario.