Europa gana medio punto antes de empezar los individuales en la jornada final de la Ryder

El noruego Viktor Hovland no participará en los partidos individuales del domingo de la Ryder Cup 2025 debido a la reaparición de una lesión de cuello. El europeo ha estado lidiando con el problema desde que se retiró del Travelers Championship en junio.

El jugador recibió tratamiento durante el Foursome del sábado por la mañana y posteriormente no pudo jugar el Fourball del sábado por la tarde. Tyrrell Hatton lo sustituyó en la final junto a Matt Fitzpatrick.

Se le realizó una resonancia magnética el sábado por la noche en un hospital local de Nueva York y el domingo por la mañana se despertó sin poder mover el cuello. Intentó calentar en Bethpage, pero debido a la limitación de movimientos, tuvo que informar al capitán Luke Donald que no podía jugar su partido individual contra Harris English a las 20:03 en España.

Hovland celebra un punto durante la segunda jornada, en los foursomes matinales / ERIK S. LESSER / EFE

Se activa la normativa de la Ryder

La imposibilidad del noruego de jugar su partido, obligó a activar la Regla 3.d) sobre sustituciones del Acuerdo de Capitanes de la Ryder Cup que exige que cada capitán de equipo proporcione, en el sobre sellado, el nombre de un jugador que no jugará en caso de lesión de un miembro del otro equipo.

El jugador del equipo estadounidense es Harris English y, según el Acuerdo de Capitanes de la Ryder Cup, el partido entre Viktor Hovland y Harris English se considera empatado (1⁄2 punto para cada equipo) por lo que Europa ya alcanza los 12 puntos y solo necesita dos para retener la Ryder.