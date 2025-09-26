Europa da la sorpresa y empieza mandando en la Ryder

Europa arrancó de la manera soñada la Ryder Cup en Nueva York al sumar tres puntos de los cuatro posibles en la matinal en Bethpage Black, liderados por la pareja Jon Rahm-Tyrrell Hatton, que sumaban el primer punto (4y3) ante la pareja en la que estaban despositadas más esperanzas, Bryson DeChambeau-Justin Thomas.

La última vez que Europa empezó mandando en Estados Unidos fue en la edición de 2004 cuando arrancó 3,5 a 0,5 en Oak Hills (Michigan), para acabar logrando esa edición de la Ryder por un concluyente 18,5 a 9,5 capitaneados por el escocés Colin Montgomerie.

Un duelo inicial donde los europeos tuvieron paciencia para empezar a darle la vuelta a partir del hoyo siete, sin dejar que se acercaran los estadounidenses, que vieron como el público se fue apagando a medida que el dominio europeo se iba confirmando en los partidos.

Thomas y DeChambeau sumaron una sonora derrota en el primer duelo de la Ryder / Matt Slocum / AP

Satisfacción de Rahm

“Sabiamos que iba a ser un duelo complicado ante una pareja favorita, con el público emcima”, decía un satisfecho Rahm, punta de lanza del equipo europeo. “Estuvimos batallando en los primeros hoyos y con Hatton estuvo muy bien, con confianza y pudimos hacer el trabajo para sumar el punto”, comentó el vasco.

Tyrrell Hatton y Jon Rahm estudian una bola junto a una rama / Matt Slocum / AP

No le fue muy atrás otra de las parejas más fiables por Europa, formada por Rory McIlroy y Tommy Fleetwood, que también sumaron el primer punto unos segundos después al superar a la pareja estadounidense, Collin Morikawa-Harris English, por un concluyente 5y4.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, formando pareja con Russll Henley, trataron de aferrarse al partido, aunque la pareja Ludvig Äberg-Matt Fitzpatrick, fue abiendo hueco hasta llegar a un escandaloso 5Up, antes de que los norteamericanos tratase de recortar, aunque se quedaron sin hoyos, y tuvieron que ceder el tercer punto por 5y3.

Fleetwood y Rory McIlroy celebran el punto logrado en la matinal en Bethpage Black / Seth Wenig / AP

A la espera de la jornada de tarde

Con el espectacular 3-0 para Europa en los tres primeros duelos, todas las miradas se fueron al cuarto y último encuentro de la mañana, con la pareja McIntyre-Hovland, que llegaban a la segunda parte del recorrido ante Xander Schauffele y Patrick Cantlay, con tres golpes abajo. Pero no se dejaron llevar y lograban empatar el duelo con tres hoyos por jugar. ¡El 4-0 para Europa todavía era posible!.

En los tres hoyos finales, con la tensión para Estados Unidos, desesperadamente por sumarn en el duelo. Los de Keegan Bradley lograban adelantarse en el 17 tras un error en el putt de McIntyre. Una mala salida de Hovland dejaba en bandeja el hoyo para Estados Unidos (2Up) que salvaba los muebles en el último punto de la matinal (3-1).

MacIntyre y Hovland lucharon hasta el final para ampliar la diferencia favorable a Europa / Robert Bukaty / AP

Sin duda, un magnífico arranque europeo, casi el soñado en suelo estadounidense, demostrando que Europa tiene los mimbres para imponerse en Estados Unidos, algo que no sucede desde 2012 con el recordado 'Milagro de Medinah'.

Aunque el torneo apenas acaba de empezar y puede suceder cualquier cosa, a la espera de los duelos de ‘fourballs’ donde el presidente de Estados Unidos tratará de levantar la moral estadounidense.