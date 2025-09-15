Europa aterriza en Nueva York con vistas a la Ryder

El equipo europeo que disputará la Copa Ryder del 26 al 28 de este mes contra el de Estados Unidos se encuentra en Nueva York para desarrollar dos jornadas de entrenamiento en el campo de Bethpage Black, donde se disputará la competición bienal.

La delegación europea viajó la noche del domingo desde Londres a la conclusión del torneo del 'DP World Tour' disputado en el campo de Wentworth (Reino Unido), en el que participaron once de los doce integrantes del combinado europeo, cuyo capitán es el británico Luke Donald.

El objetivo de la concentración es preparar el torneo que reúne cada dos años a los mejores jugadores europeos y estadounidenses desde un punto de vista deportivo y fomentar el espíritu de equipo ante la cita de Bethpage.

Los jugadores europeos van a hacer nueve hoyos en la jornada de este lunes y harán todo el recorrido del campo en la del martes. Al término de la segunda jornada de entrenamiento, similar a la que hubo en 2023 en la edición de Roma, el equipo completará la concentración con una cena en Nueva York.

"Iremos a la ciudad para una cena divertida, porque no podemos ir a la ciudad durante la semana de la Copa Ryder. Está muy cerca, pero está bastante lejos y hay mucha gente esa semana. Es agradable experimentar dónde estamos, ese ambiente neoyorquino", comentó Donald la semana pasada antes de participar en el torneo de Wentworth.

Con el norirlandés Rory McIlroy y el español Jon Rahm como jugadores más destacados, el equipo europeo lo integran los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Matt Fitzpatrick; el escocés Robert MacIntyre; el irlandés Shane Lowry; el noruego Viktor Hovland; el sueco Ludvig Aberg y el danés Rasmus Hojgaard.

Lo completa el austriaco Sepp Straka, quien no participó en Wentworth debido a que su hijo nació de manera prematura hace unas semanas, pero sí ha viajado a Nueva York para entrenarse con el resto del equipo.

"Vamos a a hacer algunas de las mismas pequeñas rutinas que hicimos en Roma que unieron mucho al equipo. Va a ser muy divertido pasar esos dos días juntos y hacernos una idea de cómo será la semana de la Copa Ryder", señaló Rahm en Wentworth.

Una vez que concluya la concentración en Nueva York, los jugadores permanecerán en Estados Unidos y se entrenarán por separado durante el resto de la semana antes de volver a juntarse en la siguiente para la preparación final del torneo.

El equipo europeo es el actual campeón de la Copa Ryder después de su triunfo en Roma en 2023 y afronta la 45 edición con el reto de ganar en Estados Unidos, lo que no hace desde 2012.

Respecto a la edición de hace dos años, donde Donald también ejerció de capitán, la única novedad es la incorporación de Rasmus Hojgaard en vez de su hermano gemelo Nicolai.

Scheffler, el gran arma estadounidense

Estados Unidos contará en sus filas con Scottie Scheffler, número uno del mundo que llega a la Ryder Cup lanzado tras lograr su decimonovena victoria en el circuito de la PGA en el Procore Championship.

El jugador norteamericano, que aseguró que no llegaba a Napa para hablar durante cuatro días de la Ryder Cup, sino para jugar un torneo de golf, aseguró que su mejoría fue producto de incrementar su paciencia el sábado y el domingo.

Tras esta victoria, Scheffler se presenta como líder indiscutible del equipo estadounidense. "Siempre me concentro lo máximo que puedo en mi preparación para los torneos, eso es lo que me da confianza y siento que estoy lo más preparado posible para la Ryder Cup", afirmó.