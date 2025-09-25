Europa afronta la Ryder Cup de Nueva York sin complejos

Después de una larga espera, la Ryder Cup, que se jugará en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black, ya está aquí. Tras la clara victoria de hace dos años en Roma, Estados Unidos se ha tomado muy en serio el regreso de la competición bienal a su país.

Espera que le ayude a lograrlo un recorrido extremadamente complicado y con una afición neoyorquina que se va a dejar notar desde el primer golpe del torneo, este viernes, a las siete se la mañana, hora local, 13.00 del mediodía en España.

Y es que la Ryder visita por primera vez Nueva York y se espera una afición americana muy vocal, tratando de intimidar al equipo de Luke Donald, que consciente de lo que les espera, ya regaló a sus jugadores unos audífonos con los peores cantos posibles de la afición local para irse acostumbrando a lo que puede suceder en el recorrido neoyorquino.

Luke Donald, el capitán europeo, durante su parlamento en la inauguración de la Ryder / AFP

Para Europa, trata de ganar en suelo estadounidenses es todo un reto, algo que no sucede desde el recordado ‘Milagro de Medinah’ con José Maria Olazábal como capitán del equipo europeo y que le dio la vuelta a la Ryder de 2012 después de levantar cuatro puntos de desventaja en la jornada final con los individuales.

Sin complejos en Nueva York

Por ello, el equipo de Luke Donald llega sin complejos a Nueva York y bajo el lema, “Nuestro momento, nuestro lugar”, el grupo de europeos está convencido de poder romper las apuestas que apuntan al equipo de Keegan Bradley como gran favorito para recuperar la Ryder.

Europa quiere hacer valer la experiencia de la última edición en Roma, y el capitán europeo ha seleccionado prácticamente al mismo equipo que ya venció hace dos años, con la entrada por primera vez de Rasmus Hojgaard.

Y es que si algo impresiona a estos profesionales es el ambiente totalmente diferente que se vive en un torneo regular del PGA Tour o el DP World Tour. Un factor a tener en cuenta y más para el equipo estadounidense donde debutan en la competición nada menos que cinco jugadores: Cameron Young, Ben Griffin, Russell Henley y JJ Spaun.

Bryson De Chambeau arenga al público neoyorquino, como un de los grandes líderes del conjunto estadounidense / AFP

Más experiencia europea

Luke Donald cuenta con mucha más experiencia, y con jugadores que han disputado muchas ediciones del torneo bienal, como el norirlandés Rory Mcilroy, con siete apariciones sin contar la que arranca este viernes, y con 33 puntos conseguidos para Europa.

Justin Rose es otro de los veteranos con seis apariciones y 26 puntos logrados. Por su parte, Jon Rahm ya ha disputado tres ediciones de la Ryder, con un total de 12 partdos y ha sumado 7,5 puntos.

La ceremonia de presentación de la Ryder se adelantó al miércoles debido a las previsiones de lluvia para este fin de semana / AFP

Será el único representante español en juego junto a Txema Olazábal, elegido por Donald como vicecapitán, y con la misión de hacer creer al equipo que es posible imponerse en suelo visitante tal como hizo su equipo en Medinah.

La ceremonia de inauguración del torneo se adelantó a este miércoles debido a la previsión de lluvia que parece acompañará a la competición a lo largo de los tres días. Veremos si acaba siendo un factor en el torneo, que prevee trs grandes jornadas de competición hasta el domingo.