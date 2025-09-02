Europa acudirá a la ‘guerra’ en Nueva York con el equipo vencedor de la Ryder en Roma

El reto que se le plantea al equipo europeo de la Ryder Cup de tratar de conquistar el trofeo en suelo estadounidense, es mayúsculo y el capitán, Luke Donald, no quiso aventurarse a introducir nuevos jugadores en el equipo que ya se impuso en la edición disputada en Roma en 2023.

Por ello, a pesar de los rumores que apuntaban a algunos cambios, el inglés ha preferido contar con la práctica totalidad de los jugadores que se impusien en la última edición con la única salvedad de la presencia de Rasmus Hojgaard por la de su hermano, Nicolas Hojgaard.

Y es que la historia del torneo no deja dudas al respecto. El equipo estadounidense lleva más de 30 años sin lograr imponerse en suelo europeo, desde la victoria en 1993. Jugadores del tamaño de Tiger Woods nunca ganó la Ryder en terreno visitante ni otro histórico del equipo USA, Phil Mickelson a pesar de haber participado en seis ocasiones.

McIlroy debe ser uno de los jugadores que tirem del equipo europeo junto a Jon Rahm / RYDER

Solo cuatro triunfos en suelo norteamericano

Europa solo se ha llevado el triunfo en suelo norteamericano en cuatro ocasiones, en las ediciones de 1987, 1995, 2004 y 2012, aunque nunca ha caído de manera consecutiva en tres ocasiones, cosa que sucedería si el cuadro europeo sucumbe en Bethpage.

Por ello, Donald ha preferido llevarse a un equipo experimentado, consciente que las opciones de sorprender a Estados Unidos pasan por contar con sus jugadores más eficientes, aunque algunos no pasen su mejor momento como Viktor Hovland o Patrick Äberg.

Donald volverá a confiar en la pareja Hatton-Rahm cuando llegue el momento de disputar los Foursomes / RYDER

Volverá a apoyarse en jugadores sólidos, capaces de mostrar su mejor juego a pesar de la presión del público norteamericano, con hombres como Rory McIlroy, Jon Rahm, Tyrrell Hatton o Justin Rose, o incluso Matt Fitzpatrick.

Noren, último vicecapitán

Con el equipo al completo, Luke Donald también dio a conocer el último vicecapitán, que será el sueco Alex Noren, que ya disputó la Ryder Cup 2018 en Paris, jugador del PGA Tour y vencedor esta semana en el Omega Masters, y que parecía tener incluso opciones de entrar como jugador.

El sueco Alex Noren fue elegido por sorpresa como el quinto vicecapitán europeo / RYDER

Aunque Donald ha decidido unirlo al grupo de vicecapitanes donde también estarán los hermanos Molinari, Francesco y Edoardo, además de Jose María Olazábal -capitán en el 'Milagro' de Medinah en 2012-, y Thomas Bjorn.

Un equipazo en el campo y otro igual de impresionante, con mucha experiencia que ayudará a los jugadores a luchar en una Ryder donde los norteamericanos esperan con muchas ganas al equipo europeo.