En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Menos de un minuto para que arranque el duelo y primer partido del Eurobasket
El Spyros Kyprianou Arena presenta unas gradas bastantes vacías, una lástima para un torneo de este nivel....
Intercambio de presentes entre los jugadores y el cuerpo técnico....
Ya suenan los himnos nacionales de ambas selecciones en Limasol, en el debut de España en el torneo donde defiende el título logrado en 2022
Por Georgia, de despeja la incógnita, jugará finalmente Tornike Shengelia, junto a Kamar Baldwin, Bitadze, Sanadze, y Mamukelashsvil
Ya tenemos quinteto titular de España ante Georgia. Abrirán el torneo Sergio De Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Willy Hernangómez y Santi Aldama
España se presenta a este Eurobasket con cinco jugadores que debutan en un torneo internaciona, Mario Saint Supery, Josep Puerto, Santi Yusta, Yankuba Sima y Sergio De Larrea. Mucha savia joven para este equipo de Scariolo
