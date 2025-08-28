Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

Menos de un minuto para que arranque el duelo y primer partido del Eurobasket

El Spyros Kyprianou Arena presenta unas gradas bastantes vacías, una lástima para un torneo de este nivel....

Intercambio de presentes entre los jugadores y el cuerpo técnico....

Ya suenan los himnos nacionales de ambas selecciones en Limasol, en el debut de España en el torneo donde defiende el título logrado en 2022

Por Georgia, de despeja la incógnita, jugará finalmente Tornike Shengelia, junto a Kamar Baldwin, Bitadze, Sanadze, y Mamukelashsvil

Ya tenemos quinteto titular de España ante Georgia. Abrirán el torneo Sergio De Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Willy Hernangómez y Santi Aldama