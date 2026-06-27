Eugenio López Chacarra ya tiene a tiro el Open de Italia

Eugenio López-Chacarra, con una vuelta este sábado de 65 golpes (-5) lidera con dos golpes de ventaja en Open de Italia, que vivirá su última jornada este domingo, en el torneo que se juega en el Circolo Golf Torino.

El madrileño firmó este sábado otra brillante tarjeta de 65 golpes que ya había logrado también el viernes, para encaramarse a lo más alto de la clasificación, con un total de -17 y se postula como el gran favorito para llevarse la 83 edición del torneo del DP World Tour.

Y es que Chacarra vive un momento dulce de juego en las últimas semanas y que ya le llevó a imponerse en un torneo de la solera del KLM Open en la primera semana de junio y ahora puede sumar uno más, el que sería el tercero de su carrera en el circuito europeo después de inaugurar su casillero en el Hero Indian Open del año pasado.

Chacarra, en buena disposición para ganar su tercer torneo del DP World Tour, esta vez en Italia / DPWT

Mucho golf por delante

Esos dos golpes de ventaja en la clasificación no permitirán a Chacarra que juegue con demasiada tranquilidad, y seguro que lo hará con un ojo en el retrovisor ya que la competencia es grande. Por detrás, le siguen el inglés Matt Wallace y el jugador del LIV Golf, el chileno Joaquín Niemann, que seguro van a presionar mucho para llevarse el triunfo de Turín, en un torneo con mucha participación de jugadores del circuito saudita.

“Aún queda mucho golf por delante”, decía el español, satisfecho tras la tercera jornada. “Necesito concentrarme en lo que puedo controlar y, con suerte, podré rendir igual de bien y tener una oportunidad en la recta final”, dijo el madrileño.

Además de Chacarra, destacar a Ángel Ayora, cuarto con -13 y que también tendrá mucho que decir, mientras Nacho Elvira y Ángel Hidalgo ocupan la novena plaza (-10). Por su parte, Jorge Campillo es decimoctavo (-9) y el barcelonés Pablo Larrazábal lograba entrar con tranquilidad en un corte y situarse vigesimoctavo (-8)

También participa en Turín el barcelonés David Puig, aunque no ha podido meterse entre los mejores, y se sitúa muy lejos de cabeza, con un total de -4, en el puesto 61.