Eugenio López-Chacarra se queda con la miel en los labios en India con victoria para Fitzpatrick

Eugenio López-Chacarra (-7) se quedó a las puertas de ganar por segunda vez en el DP World Tour y en el mismo torneo y en el mismo campo en el que se estrenase hace doce meses. El Hero Indian Open ha visto una vez más una versión excelsa del golfista español, excelente en los tres primeros días de juego pero que no supo refrendar el domingo.

Con tres primeras vueltas de 67, 69 y 70 golpes dibujaron un paisaje muy halagüeño para Eugenio, que parecía tenerlo todo a favor para volver a repetir victoria en India.

En la jornada final, partía con cuatro impactos de renta sobre MJ Daffue y Alex Fitzpatrick. Sin embargo, una sobresaliente ronda del inglés (-9 al total) y la versión más terrenal del español -con tres bogeys en los últimos cuatro hoyos- acabaron con sus opciones de victoria.

Se estrena en el DP World Tour

El inglés lograba su primera victoria en el DP World Tour y se unió a su hermano mayor, la estrella europea de la Ryder Cup, Matt Fitzpatrick, como ganador en el Tour, y los hermanos hicieron historia al ser los primeros en ganar en semanas consecutivas en el DP World Tour y el PGA Tour. "Intentaré explicar (cómo me siento) sin llorar; ha sido mucho trabajo duro durante mucho tiempo.

"Aunque esto es lo más increíble del mundo ahora mismo, hay cosas más importantes en la vida que el golf, así que... probablemente llore, pero sí, estoy eufórico”, dijo. "Tuve que preguntarle a mi caddie cuántos putts necesitaba (para ganar) desde seis pies, así que creo que eso lo dice todo".

Alex Fitzpatrick gana una semana después en el DP World Tour después que lo hiciera la semana pasada su hermano en el PGA Tour / DPWT

La semana deja también los notables resultados de Ángel Ayora (-1), el barcelonés Quim Vidal (par) que lograba su mejor resultado en el DP World Tour, decimotercero, y Jorge Campillo (+3). Cabe recordar que Eugenio López-Chacarra estrenó su casillero de victorias en el DP World Tour hace un año en este mismo torneo, el Hero Indian Open. Nunca antes un español había ganado la prueba.

El madrileño sólo necesitó ocho torneos en el circuito para ganar por primera vez. Anteriormente, eso sí, había vencido en LIV Golf (Bangkok, 2022) y Asian Tour (Saint Andrews Bay Championship, 2023).