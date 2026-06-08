Eugenio López Chacarra pone la mira en el PGA Tour tras imponerse en Amsterdam

El golfista madrileño Eugenio López Chacarra se llevó la victoria el KLM Open este domingo en el recorrido The International de Ámsterdam con un total de 273 golpes (-11) en su estreno como ganador esta temporada después de haber logrado buenos resultados esta campaña pero sin culminar con el triunfo.

Chacarra se convierte en el noveno español que gana el Open de Holanda, una de las citas con mayor historia del golf europeo y la duodécima victoria española en el torneo. En apenas dos meses se cumplirán 50 años del primer triunfo de Seve Ballesteros en el DP World Tour, precisamente en ese mismo Abierto de Holanda.

El madrileño ha rubricado una enorme victoria, dominando la última jornada del KLM Open, aunque el inicio no fue lo mejor posible. Sólo perdió el liderato durante un periodo corto de tiempo, el que transcurrió entre el birdie de Maximiliam Steinlechner en el hoyo 4 y su bogey en el hoyo 5.

Un golpe de ventaja, suficiente

Finalmente, se impuso con un golpe de ventaja sobre Lindell y tres sobre Soderberg, Steinlechner, Joe Dean y de un formidable Ángel Ayora, (-8) que firmaba otra buena semana pero no le daba para llevarse la victoria en Amsterdam.

El madrileño besa la copa quehan ganado nombres ilustres del golf español como Ballesteros, Olazábal o el barcelonés Pablo Larrazábal / DPWT

Un triunfo del madrileño que le permite mirar con optimismo el futuro. En la Race to Dubai da un salto de gigante y se coloca en la sexta posición. No solo se mete en la lucha por ganar la clasificación cuando acabe el año, por difícil que le pongan Rory McIlroy y Patrick Reed, sino que se acerca de forma notable a la tarjeta del PGA Tour, sin lugar a dudas el gran objetivo de este año.

“La verdad es que es algo que he soñado desde que era pequeñito. Estoy súper contento de poder alzar otro trofeo más. Creo que es para lo que trabajamos cada día: poder ganar en el DP World Tour y estar en el PGA Tour. Es mi objetivo desde que era pequeño, lo que he soñado y lo que he visto. Ojalá podamos seguir mejorando y jugando bien para poder estar ahí”, explicó Chacarra en declaraciones a Ten Golf'.

Ahora mismo, Chacarra se llevaría la tercera de las diez tarjetas que repartirá el Circuito Europeo a final de año. Aún queda mucho pero ya ha puesto la primera piedra con esta victoria. Además del triunfo de Chacarra, destacar el tercer puesto de Angel Ayora (-8), otro que suspira por dar el salto al PGA Tour. Nacho Elvira finalizaba 11º (-4) mientras que en el Top20 también se metía el joven madrileño Pablo Ereño, con un -3, en el puesto 14º.