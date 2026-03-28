Eugenio López-Chacarra va como una moto en India

El Hero Indian Open tiene un claro favorito para este domingo, con el madrileño Eugenio López Chacarra, que lo tiene todo a favor para coronarse, por segundo año consecutivo en el Hero Indian Open, torneo del DP World Tour que se disputa en el espectacular recorrido del DLF Golf&CC del Nueva Delhi.

El español, ganador del torneo de 2025 con cuatro bajo par, siendo uno de los tres únicos jugadores con resultados bajo par y que firmó este sábado una tarjeta de 70 golpes (-2) en la tercera ronda para alcanzar los diez bajo par en esta ocasión.

El ex jugador del LIV Golf, y que ha encontrado acomodo en el DP World Tour, amplió su ventaja sobre un grupo perseguidor muy igualado, liderado por MJ Daffue y Alex Fitzpatrick, con Freddy Schott y David Law un golpe más atrás.

"Una lucha constante"

"Fue una lucha constante", admitió Chacarra. "Sabemos cómo se pone este campo los fines de semana; requiere mucha paciencia”, dijo el madrileño. "Aún queda mucho golf por jugar y en este campo cualquier cosa puede pasar. Tuve un buen día de cambio, pero en este campo cuatro golpes no parecen nada".

Chacarra se mostró orgulloso de "mantener la calma" y añadió: "Creo que jugué muy bien, me manejé muy bien y, como dije, este campo es... intenta seguir adelante y cualquier cosa puede pasar.

"No importa para qué putts estés, un golpe más marca la diferencia. Todos van a hacer bogeys, todos van a tener rebotes difíciles o golpes desafortunados; quiero decir, pegué un gran golpe en el último hoyo, directo a la bola, y tuve un putt casi imposible. "Estoy orgulloso de cómo luché, pero aún queda mucho golf por jugar y en este campo cualquier cosa puede pasar", comentó.

Chacarra es el gran protagonista en Nueva Delhi dejando atrás al resto de españoles, con Manuel Elvira, decimoctavo (par) mientras Ángel Ayora y el barcelonés Quim Vidal, se colaban en el Top 20, aunque ya por encima del par (+1).