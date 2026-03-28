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Eugenio López-Chacarra va como una moto en India

El madrileño se deja una oportunidad de oro en Nueva Delhi para llevarse por segundo año consecutivo el Hero Indian Open, torneo del DP World Tour, con cuatro golpes de ventaja sobre sus perseguidores

Lópezx-Chacarra lo tiene todo a favor para coronarse campeón en Nueva Delhi por segundo año consecutivo

Lópezx-Chacarra lo tiene todo a favor para coronarse campeón en Nueva Delhi por segundo año consecutivo / DP

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Hero Indian Open tiene un claro favorito para este domingo, con el madrileño Eugenio López Chacarra, que lo tiene todo a favor para coronarse, por segundo año consecutivo en el Hero Indian Open, torneo del DP World Tour que se disputa en el espectacular recorrido del DLF Golf&CC del Nueva Delhi.

El español, ganador del torneo de 2025 con cuatro bajo par, siendo uno de los tres únicos jugadores con resultados bajo par y que firmó este sábado una tarjeta de 70 golpes (-2) en la tercera ronda para alcanzar los diez bajo par en esta ocasión.

El ex jugador del LIV Golf, y que ha encontrado acomodo en el DP World Tour, amplió su ventaja sobre un grupo perseguidor muy igualado, liderado por MJ Daffue y Alex Fitzpatrick, con Freddy Schott y David Law un golpe más atrás.

"Una lucha constante"

"Fue una lucha constante", admitió Chacarra. "Sabemos cómo se pone este campo los fines de semana; requiere mucha paciencia”, dijo el madrileño. "Aún queda mucho golf por jugar y en este campo cualquier cosa puede pasar. Tuve un buen día de cambio, pero en este campo cuatro golpes no parecen nada".

Chacarra se mostró orgulloso de "mantener la calma" y añadió: "Creo que jugué muy bien, me manejé muy bien y, como dije, este campo es... intenta seguir adelante y cualquier cosa puede pasar.

"No importa para qué putts estés, un golpe más marca la diferencia. Todos van a hacer bogeys, todos van a tener rebotes difíciles o golpes desafortunados; quiero decir, pegué un gran golpe en el último hoyo, directo a la bola, y tuve un putt casi imposible. "Estoy orgulloso de cómo luché, pero aún queda mucho golf por jugar y en este campo cualquier cosa puede pasar", comentó.

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Chacarra es el gran protagonista en Nueva Delhi dejando atrás al resto de españoles, con Manuel Elvira, decimoctavo (par) mientras Ángel Ayora y el barcelonés Quim Vidal, se colaban en el Top 20, aunque ya por encima del par (+1).

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