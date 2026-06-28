¡Eugenio López Chacarra gana su segundo título consecutivo en el DP World Tour!

Eugenio López Chacarra logró una convincente victoria en el Open de Italia, disputado en el recorrido turinés de Circolo Golf Torino, después de firmar una última vuelta de 64 golpès (-5) y sumar la segunda victoria consecutiva en el DP World Tour, todo un hito para el golf español y la tercera en su carrera tras imponerse el año pasado en India.

Chacarra no dio opción a sus perseguidores, principalmente el inglés Matt Wallace, que acabó segundo con -19 tras una vuelta de 67 golpes, mientras que el chileno del equipo ‘Torque’ del LIV Golf, Joaquin Niemann acabó tercero en solitario, con -18 tras un 68 (-3) que fue insuficiente para hacer cosquillas al español.

El madriñeño se impuso en el último torneo previo a la disputa del US Open, el KLM Open, y ahora, en el regreso del circuito europeo tras el tercer ‘Major’ del año, ha vuelto a imponerse y demuestra el gran momento de juego del jugador español. "Me siento genial, ganar siempre es divertido, pero para eso trabajamos. Estoy muy orgulloso de mí mismo”, decía apenas finalizado el torneo.

El madrileño, en la salida del hoyo uno en la última vuelta del torneo / DPWT

"Una buena batalla"

“Fue una buena batalla, dos jugadores de clase mundial, probablemente dos de los mejores del mundo. He soñado con esto desde pequeño, jugar contra jugadores de ese calibre en la recta final, y estoy muy orgulloso de mi juego y de cómo me manejé hoy", comentó el jugador madrileño en referncia a Wallace y Niemann.

La victoria también le valió un lugar en el 154.º Open Championship del próximo mes en Royal Birkdale."Estoy muy emocionado. Nunca he jugado allí, siempre he soñado con jugar y lo he visto por televisión desde pequeño. Estoy emocionado de estar allí, ahora es momento de celebrar y luego podremos concentrarnos en eso".

Por detrás de Chacarra, destacado quinto puesto de Ángel Ayora, que cerraba el torneo con una vuelta de 68 golpes y un total de 268 impactos (-16) para meterse entre los mejores aunque no le dio para llegar al madrileño.

También entraron en el Top 20, Jorga Campillo y Álgel Hidalgo, decimonovenos, con -12. David Puig recuperaba posiciones para completar el torneo en el puesto 48, con -7 mientras que el barcelonés Pablo Larrazábal, que pasaba el primer corte en cuatro meses y finalizaba en el puesto 55, con -6.