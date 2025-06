ETHER aterriza en Madrid: deporte, comunidad y propósito en un mismo evento

Este domingo 15 de junio se celebra ETHER. Un running solidario que reunirá a más de 250 personas —entre ellas actores, influencers, atletas y amantes de los animales—. Todo empezará desde las 9:00 horas en la Puerta de Alcalá y será un easy run de 5K de la mano de Revel Running Club. Muchos famosos como Mario Casas, Omar Montes, Dani Rovira, Daphne Cañizares, Sandra Gamal, Sandra Barneda, Cristina Palomo y Ceciarmy, entre otros más, están apoyando el evento de diferentes maneras posibles.

Organizado por Elements Madrid, la comunidad de bienestar que fusiona cuerpo, alma y estilo de vida inspirada en los cinco elementos clásicos, este evento tiene una sola misión: dar visibilidad y apoyo al Refugio Vida con Perros, asociación sin ánimo de lucro dedicada al rescate y adopción de animales abandonados.

No es una carrera competitiva. Es una experiencia emocional, empática y libre, para conectar con la energía más pura del ser: la conciencia y el amor incondicional. “Creo profundamente en la magia de unirnos por algo más grande que nosotros. Este evento no solo celebra el movimiento y la comunidad, sino que canaliza nuestra energía para dar voz a quienes no la tienen: los animales”, afirma Luz Méndez —Co-founder de Elements—.

Además, tras el recorrido, los participantes disfrutarán de un Post Run Event muy especial: llegarán corriendo a Casa Madrid -Paseo de la Castellana 134, Chamartín- donde les esperarán música, brunch saludable, sorteos de marcas y muchas sorpresas más de la mano de nuestros colaboradores. Un cierre perfecto para una mañana de propósito, comunidad y celebración.

Lo recaudado será donado al refugio. No hay letra pequeña. Habrá presencia de medios, prensa especializada, marcas conscientes y figuras reconocidas del mundo del bienestar y la cultura.

Elements Madrid ya ha conquistado espacios como el Rosewood Villa Magna, y ha trabajado con marcas como Lululemon, Dr You, Lit, Sesen o Guinda. Ahora, lanza este nuevo formato más humano, más necesario, y profundamente alineado con su propósito: crear experiencias con alma.

DETALLES DEL EVENTO:

Fecha: Domingo 15 de junio

Hora: 9:00 - 11:30h

Lugar: Puerta de Alcalá. Madrid (punto de encuentro exacto por confirmar)

Aporte solidario: 27€ (incluye welcome bag, donación al refugio, post-run event, brunch y más sorpresas).

Colaboran:

Entre las marcas colaboradoras se encuentran nombres del mundo wellness, food y petcare. Y se espera la participación de rostros conocidos del panorama nacional, amantes de los animales y defensores del bienestar emocional y físico.