Una de las estrellas pujantes del PGA Tour rechaza al LIV Golf

Uno de los jugadores más prometedores del PGA Tour, el estadounidense Akshay Bhatia, seguirá en el circuito norteamericano después de haber recibido una jugosa oferta del LIV Golf para dar el salto a la competición saudita, según desveló el canal Golf Channel.

La salida de un jugador tan importante como Brooks Koepka, que decidió no seguir en el LIV Golf, obligó a los responsables del circuito de tratar de compensar su salida con el fichaje de algún jugador de campanillas.

Pero la tarea no está resultando nada fácil para el circuito multimillonario que ha contado con las reticencias de algunos jugadores potencialmente atractivos para el circuito como el joven estadounidense, Akshay Bhatia.

Bhatia no se mueve

Según apuntaba el canal Golf Channel, Bhatia habría recibido una importante oferta económica para dejar el PGA Tour y dar el salto al LIV Golf, aunque ha recibido calabazas al preferir seguir su carrera en el circuito estadounidense.

Bhatia se siente feliz en el PGA Tour y cree que es el lugar correcto para crecer / PGATOUR

Bhatia, que ya ha ganado dos torneos del PGA Tour y que ocupa el puesto 46 en el ranking mundial, ha preferido crecer en el circuito que le ha visto alcanzar el estrellato, aunque todavía con mucho camino por recorrer.

Una autentica bofetada al LIV Golf, que no encuentra a nombres importantes que quieran añadirse a su competición, y que solo ha logrado nombres menores o con menos estrellato como el reciente golfista belga, Thomas Detry y el australiano Elvis Smylie. También se han incorporado jugadores como el francés Victor Pérez, o el inglés Laurie Canter, además de los jugadores que llegarán de la Escuela, que no conformarán ni tan solo un equipo sino que lo harán por libre.

Una decisión aplaudida

Tras conocerse que Akshay Bhatia rechazó una oferta "lucrativa" de LIV Golf, la estrella de la PGA Michael Kim recurrió a su cuenta X para expresar su respeto por el jugador de 24 años.

Bhatia, actualmente clasificado entre los 50 mejores del mundo, ha llegado al Tour Championship en temporadas consecutivas y recientemente fue anunciado como parte del equipo de Tiger Woods en TGL.

"Es genial ver a jóvenes rechazar el dinero inicial para perseguir metas más importantes en su carrera. Obviamente, lo entiendo desde la perspectiva del otro lado, pero una cosa es hablar de ello y otra decir que no a un gran cheque que tienes justo delante", dijo Kim sobre la decisión de Bhatia de seguir con ellos en el PGA Tour.