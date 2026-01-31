Las estrellas españoles se retan en Valencia en el 'ensayo' del Europeo

El Velòdrom Luis Puig acoge este sábado una nueva edición del Gran Premio Internacional de Valencia en lo que supondrá la primera gran cita de una temporada bajo techo que culminará del 20 al 22 de marzo en los Mundiales de Torun (Polonia) y que servirá como primer test para los Europeos en pista cubierta de 2027 que se disputarán en la Ciudad del Túria.

Valencia lleva años demostrando que cuida el atletismo, con una afición fiel, un gran trabajo de la Federació Valencia que preside María José Orugo y el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso con Juan Roig como cabeza visible. Entre todos han logrado que esta cita bajo techo, los 10 km, la media maratón y la maratón adquieran relevancia internacional al más alto nivel.

Aunque la catalana Jaël Bestué ya ha brillado en lo que va de curso con unos magistrales 7.18 en 60 lisos (igualó su marca y sigue a tres centésimas del récord nacional de Maribel Pérez), la cita valenciana del sábado se presenta apasionante con un nombre que sobresale.

Adri Ben, un referente del atletismo español / EFE

Cuarto en los Juegos de París y en los Mundiales de Tokio en 110 vallas, el valenciano Quique Llopis tiene una cuenta pendiente con la pista cubierta tras su caída en la final de los Europeos de Estambul 2023 y su lesión en el calentamiento antes de la de Apeldoorn'25. Llopis podría atacar en 60 vallas el récord nacional que comparte con Orlando Ortega (7.48).

Una de las pruebas más atractivas será el 1.500 masculino, con los exochocentistas Adri Ben (cuarto en el Mundial de Budapest'23 y quinto en los Juegos de París'24) y Mariano García (excampeón mundial), Carlos Sáez, Martín Segurola, Pol Oriach y Javier Mirón. El gallego Ben abrirá la temporada tras casi un mes de concentración en Sudáfrica, a 2.100 metros de altitud.

La otra gran carrera en el anillo será el 800 femenino, con las españolas Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García. Se echará en falta a la joven catalana Marta Mitjans, tercera el viernes en Sabadell ya en 2:03. No lo tendrán fácil ante la polaca Sarna y la bahreiní Jepkosgei.

Jaël Bestué, en su reciente victoria en Sabadell / FCA

Bestué también concentrará las miradas en 60 lisos ante la estadounidense Semira Killebrew (7.16 de marca personal) y la plusmarquista venezolana Andrea Purica (7.20). En longitud se verán las caras el catalán Jaime Guerra y el oñilense Eusebio Cáceres, cuarto en casi todos los campeonatos posibles y falto de una medalla que se le escapó muchas veces de las manos.

El Gran Premio comenzará a las 17:20 horas con pruebas de categorías inferiores. A las 18:25 arrancará el mitin internacional, que acabará a las 21:31 con la citada final de 60 vallas en la que Quique Llopis acechando el récord nacional. Se espera una gran estrada en el Luis Puig.