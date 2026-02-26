Estrellas y ausencias en un Campeonato de España sin Peleteiro... ¿ni Jordan Díaz?

El gran espectáculo de la pista cubierta llegará este fin de semana a Valencia con la disputa de la 62ª edición del Campeonato de España en pista cubierta (Short Track para los visionarios de World Athletics) en un Velòdrom Luis Puig que el año que viene acogerá el Campeonato de Europa.

Ocho años después, la capital del Túria acoge por decimotercera vez una cita marcada por las importantes ausencias, por alguna incógnita de enorme calado y por la presencia de estrellas que darán color y emoción a tres días de pasión atlética. Y es que en algunas pruebas de mediofondo serán auténticos Trials al estilo de los de Estados Unidos.

Empecemos con las bajas. La triplista Ana Peleteiro (actual campeona de Europa) dará a luz a comienzos del verano a su segundo hijo (León), la mediofondista Marta Pérez será madre por primera vez por esas mismas fechas, la 'combinera' María Vicente renunció al invierno y el velocista y vallista Abel Jordán está buscando el billete para las Finales Nacionales NCAA.

Ana Peleteiro y Marta Pérez, dos 'señoras' del atletismo / EFE / INSTAGRAM

Tampoco estarán el heptatleta Jorge Ureña, Iñaki Cañal (400), Saúl Ordóñez (800-1.500), Maribel Pérez (60 lisos), la bañolense Esther Guerrero (1.500-3.000), Celia Rifaterra (altura), Tessy Ebosele (longitud-triple), Álvaro de Arriba (800) ni el catalán Bernat Erta, quien dio la plata a España en el 4x400 del pasado Europeo al lanzarse en la llegada de manera espectacular.

La gran incógnita es Jordan Díaz. Pese a que su entorno y la RFEA habían destacado lo bien que iban sus entrenamientos tras retirarse por lesión en la final del Mundial de Tokio'25, el pasado viernes en Lievin notó algo en el calentamiento y ni intentó saltar. Con el Mundial de Torun a dos semanas vista... ¿Estará en Valencia el vigente campeón olímpico y europeo al aire libre?

Las estrellas

Hora de hablar de los que sí estarán y ahí destacan el valenciano Quique Llopis (60 vallas), la catalana Jaël Bestué (60 lisos), el hispanomarroquí Mohamed Attaoui (800 y 1.500), el murciano Mariano García, el gallego Adri Ben (se medirán en el 'milqui'), Asier Martínez (60 vallas). Paula Sevilla y Blanca Hervás (400) o Lester Lescay, Jaime Guerra y Eusebio Cáceres en longitud.

Llopis y Attaoui, dos de las grandes estrellas del Campeonato / RFEA

Llopis ya ha batido el récord de España de 60 vallas que compartía con Orlando Ortega (7.48) y lo ha dejado en unos 7.45 que igualó el viernes en Lievin. Tercero del mundo tras el estadounidense Trey Cunningham (7.37) y el polaco Szymanski (7.43), aspirará a todo en Torun y su gran rival en Valencia será Asier Martínez (7.59 este año, mínima mundialista), quien sigue luchando por volver a ser el que se colgó el bronce en los Mundiales de Eugene en 2022 en 110 vallas.

Mohamed Attaoui ha intentado ya batir el récord mundial de 2.000 que lo dejó tercero de siempre, misma posición que ocupa al aire libre. El campeón en las cuatro vueltas buscará el 'doblete' en 800 (13º del mundo con 1:44.98) frente al bronce mundial Elvin Josué Canales y a Pablo Sánchez-Valladares, y en 1.500 ante Mariano García, Adri Ben, Carlos Sáez y Nacho Fontes.

Jaël Bestué, talento y potencia a partes iguales / DANI BARBEITO

Con 7.18 como marca personal igualada este año, Jaël Bestué no tendrá enfrente a la 'recordwoman' nacional Maribel Pérez en un curso en el que es 21ª del mundo y debe pensar en las 'semis' en el Mundial. Su rival será la joven oscense Elena Guiu, primera española en disputar una final Mundial de 100 lisos en 2022 en el Mundial sub'20 de Cali. Vuelve a estar a tope.

Los grandes duelos y los favoritos

Los 400 lisos echarán chispas, ya que las 'Spanish Bubbles' buscarán la mínima mundialista de World Athletics (51.75) o la de la RFEA (52.20), algo que ya tiene la madrileña Blanca Hervás (51.59). La bronce europea Paula Sevilla (52.26) y Daniela Fra (53.25) la rozan en una prueba que verá a la catalana Sara Gallego tras años de calvario con la meta de volver a las vallas en verano.

Pese a la ausencia de un Iñaki Cañal que no defenderá su título, las dos vueltas presentan al excampeón europeo Óscar Husillos como gran nombre propio (46.14 este año), pero los jóvenes Markel Fernández (45,95) y David García (46.12) han corrido más. Sin olvidar tampoco a Manuel Bea (46.72) ni a Manu Guijarro (46.76). WA pide 45,80 y la RFEA, 46.30, pero el 'corte' está en 45.8.

Paula Sevilla buscará la mínima para el Mundial en 400 metros / EFE

Otro duelo de nivel estará en la longitud masculina. El bronce mundialista hispanocubano Lester Lescay manda con unos flojos 8,03 m, seguido por el catalán Jaime Guerra (7,95) y por el renacido onubense Héctor Santos (7,90). También brilla el oñilense Eusebio Cáceres (medalla de chocolate en Juegos, Mundiales y Europeos) con 7,66. Las mínimas son 8,17 (WA) y 8,00 (RFEF).

En una tenue línea ascendente, la pértiga masculina enfrentará a Artur Coll (5,63), a Juan Luis Bravo (5,56) y a Álex Gracia (5,56)... una pena que no esté Isidro Leyva. El catalán Pol Ferrer (5.744 puntos) buscará el oro en heptatlón, Pol Oriach en 3.000 (7:39.10) y Pablo Martínez en altura (2,22), mientras que Guillem Crespí y Jorge Hernández se medirán en 60 lisos (ambos 6,64).

La alcalaína Rocío Arroyo es la gran sensación del 800 / INSTAGRAM

En mujeres, la gran batalla llegará en los 800 metros con Rocío Arroyo (1:59.97) y Lorea Ibarzabal (2:01.20) ya con las dos mínimas en su poder (2:00.90 y 2:01.30). Enfrente estarán la pujante catalana Marta Mitjans a sus 19 años (2:02.44), la balear Daniela García (2:02.64) en un espectacular duelo a cuatro.

Más favoritos

Marta García es la gran candidata al oro en 1.500 tras batir otra vez su récord nacional en las 15 vueltas, Lucía Rodríguez parece superior en 3.000 y habrá un enfrentamiento de nivel en 60 vallas entre Paula Blanquer (8.10), Claudia Villalante (8.13), Xènia Benach (8.14) y la jovencísima Lerato Pagès (8.18). No estará Teresa Errandonea, pese a que ha regresado dos años después.

Irati Mitxelena llega con la mejor marca del año en longitud / EFE

Irati Mitxelena (6,76) retará en longitud a la medallista de bronce mundial Fátima Diame (6,57), el trono de Ana Peleteiro en triple salto se lo jugarán María González (13,31), Ana Estrella de León (13,15) y Elda Romeva (13,07), mientras que el heptatlón sin María Vicente será cosa de Andrea Medina (3.950) y la por fin recuperada Carmen Ramos (3.913), y Una Stancev (1,85), Aitana Alonso (1,83), Laura Alegre (1,80) y Ona Bonet (1,77) se verán las caras en altura.