El Estrella Damm Catalunya Championship, con la vista puesta en la Ryder Cup 2031

El Estrella Damm Catalunya Championship ya es una realidad. En la presentación oficial celebrada el pasado lunes 30 de marzo en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, Barcelona dio el primer paso de un recorrido que trasciende lo deportivo: un proyecto estratégico que conecta el presente del DP World Tour con el horizonte de la Ryder Cup 2031 en Catalunya.

El acto escenificó la unión entre el DP World Tour y su socio patrocinador preferente, Estrella Damm, con la participación del director ejecutivo del DP World Tour, Guy Kinnings, y del director general de Estrella Damm, Jorge Villavecchia, quienes pusieron de relieve la importancia de construir juntos este camino hasta 2031 a través de un torneo anual que arranca este año en el Real Club de Golf El Prat, del 7 al 10 de mayo.

El respaldo institucional fue absoluto, ya que al acto acudieron Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Fernando Molinero, director general de Deportes del CSD; Juan Guerrero-Burgos, presidente de la RFEG; Ánder Martínez, presidente de la PGA de España; y Ramón Agenjo, consejero y secretario del Consejo de Administración de Damm. Como representante del Real Club de Golf El Prat asistió el vicepresidente tercero, Íñigo Montesino-Espartero Velasco, en sustitución del presidente, que no pudo acudir por motivos de agenda.

El apoyo de la Conselleria d'Esports de la Generalitat es absoluto, como refrendó el Conseller Berni Álvarez en la presentación / DPWT

El torneo no solo marcará el inicio del European Swing 2026, sino que se posiciona como el primer gran hito de un Road to 2031 Ryder Cup sin precedentes. Durante el acto, ambos dirigentes subrayaron la dimensión del proyecto. Más allá de la competición, el objetivo es claro: situar Catalunya como uno de los grandes destinos de golf a nivel internacional.

Un momento clave del golf europeo

“Estamos ante un momento muy significativo para el golf europeo”, señaló Kinnings. “Barcelona es una región acostumbrada a acoger grandes eventos deportivos y esta cita permitirá generar un impacto económico enorme y, sobre todo, dejar un legado real en el territorio”.

En esta misma línea, Villavecchia destacó el papel del torneo dentro de una visión a largo plazo: “Era una evolución natural. Llevamos años vinculados al golf y queríamos formar parte de un proyecto de recorrido, no de una acción puntual”.

Guy Kinnings y Jorge Villachecchia desvelan el trofeo para el ganador del Estrella Damm Catalunya Championship / DPWT

El campeonato nace así con una doble ambición: ser un evento global capaz de atraer aficionados de todo el mundo —se espera la presencia de público de más de 80 países— y, al mismo tiempo, reflejar la cultura, la hospitalidad y la identidad catalana.

Papel histórico español en la Ryder

Uno de los grandes ejes del acto fue el papel histórico de España en la Ryder Cup. Con 11 jugadores españoles a lo largo de su historia y figuras icónicas como Seve Ballesteros, el legado español sigue muy presente en el circuito.

De hecho, el torneo arrancará el 7 de mayo, una fecha especialmente simbólica al coincidir con el 15º aniversario del fallecimiento de Ballesteros. El DP World Tour ha anunciado que ese día todos los jugadores vestirán su icónico atuendo —pantalón azul marino, jersey azul marino y polo blanco— como homenaje a una de las grandes leyendas del golf mundial.

“España ha tenido un impacto enorme en la Ryder Cup, tanto por sus jugadores como por la pasión de su público”, destacó Kinnings. “Ese legado sigue muy vivo y mira ahora hacia el futuro desde Catalunya”.

Destacada representación nacional

Adri Arnaus, en la presentación del torneo en una conexión desde Dubai / DPWT

En lo deportivo, el torneo contará con una destacada representación nacional. A los ya confirmados Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Ángel Ayora se suman ahora nombres como Ángel Hidalgo, Eugenio Chacarra, Rafa Cabrera Bello, Adri Arnaus y Jorge Campillo.

Todos ellos coincidieron en destacar el valor especial de competir en casa. Ángel Hidalgo, como sus compañeros, celebró formar parte de este camino hacia la Ryder Cup: “Estoy supercontento de jugar el Estrella Damm Catalunya Championship y de que forme parte de este camino hacia 2031”.