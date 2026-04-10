El Estrella Damm Catalunya Championship rendirá un emotivo homenaje a Seve Ballesteros

La jornada inaugural del Estrella Damm Catalunya Championship, el próximo 7 de mayo, coincidirá con el decimoquinto aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros. En esta fecha cargada de emoción el DP World Tour, con el apoyo inestimable de la familia Ballesteros, rendirá homenaje a Seve, figura indispensable del deporte que transformó la historia del golf gracias a su talento, su inigualable carisma y sus triunfos.

Su fallecimiento coincidió, además, con la celebración del Open de España 2011 en el Real Club de Golf El Prat, lo que refuerza el sentido de este tributo concebido como una celebración de su vida, su legado y su impacto en el golf.

El vínculo de Severiano Ballesteros con El Prat cuenta también con episodios más alegres, como las victorias en Benson & Hedges Open de España de 1981 y el Sanyo Open de 1985, aún en el recuerdo de numerosos socios y aficionados.

Seve se impuso en el Sanyo Open, disputado en el antiguo RCG El Prat, en 1985 / RCG EL PRAT

Seve, que el 9 de abril habría cumplido 69 años, tendrá un protagonismo especial durante toda la semana en el Estrella Damm Catalunya Championship.

"Seve es un héroe en todo el mundo"

"Seve es un héroe en todo el mundo y se le homenajea en cada edición de la Ryder", explicó Guy Kinnings, director ejecutivo del DP World Tour, durante la presentación del Estrella Damm Catalunya Championship el pasado 30 de marzo. "Por ello queremos que ese 7 de mayo, en la primera vuelta del torneo, los jugadores lleven un reconocimiento a su figura como homenaje".

Por lo tanto, los jugadores que lo deseen honrarán al as de Pedreña vistiendo de azul marino y blanco, los colores con los que Ballesteros protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera, como su triunfo en el Open Championship de 1984 en St. Andrews. Además, antes del primer golpe del jueves, el starter dedicará unas palabras a su memoria.

El homenaje a Seve también será visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes ubicadas en el tee del hoyo 1, en el green del 18, en diversas zonas estratégicas del campo y en el área de prácticas.

Guy Kinnings y Javier Villavecchia, en la presentación del torneo dónde también emergió la figura de Seve Ballesteros / DPWT

Banderas dedicadas a Seve

Del lunes al jueves las banderas del hoyo 9 y 18 estarán dedicadas a Seve y, a partir del jueves, en el hoyo 5 se recordarán sus victorias en los grandes: Open Championship (1979, 1984 y 1988) y Masters de Augusta (1980 y 1983).

Severiano Ballesteros, cuyos 50 títulos son récord de victorias del DP World Tour, es una de las figuras más inspiradoras para todos los jugadores que lo conocieron y para las nuevas generaciones de golfistas, y por ese motivo también se le recordará en el vestuario de jugadores.

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