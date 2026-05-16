El Estrella Damm Catalunya Championship ya mira a 2027 después de una edición histórica

Éxito sin paliativos del Estrella Damm Catalunya Championship celebrado del 7 al 10 de mayo en el Real Club de Golf del Prat, con victoria histórica de Yurav Premlall, gran actuación de los golfistas españoles, homenaje a Seve Ballesteros con impacto global y primer paso dado hacia la Ryder Cup de 2031 que tendrá lugar en el resort de Camiral. Con vistas a 2027, el DP World Tour ya ha habilitado un formulario de registro para todas aquellas personas interesadas en recibir información sobre el torneo y al que se puede acceder aquí .

En el plano deportivo, y sobre el escenario impecable del recorrido rosa del Real Club de Golf El Prat, el sudafricano Yurav Premlall (-28) consiguió un triunfo aplastante con una diferencia de 14 golpes sobre su compatriota Shaun Norris y 15 con respecto a un trío encabezado por el primer español, Alejandro del Rey.

El resultado de Premlall establece un récord de diferencia sobre el segundo clasificado en torneos regulares en el DP World Tour. La única marca que lo supera en el circuito son los 15 golpes de margen logrados por Tiger Woods en el US Open de 2000.

Buena actuación española

Además del ya mencionado Del Rey, Rafa Cabrero Bello, sexto, y Eugenio Chacarra, décimo, remataron una actuación muy notable y encabezaron el contingente local. También sobresalieron Iván Cantero, Alfredo García Heredia, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Adri Arnaus, Rocco Repetto, Ángel Hidalgo o Quim Vidal, socio del Real Club de Golf El Prat.

La edición de 2027 promete emociones fuertes tras el éxito cosechado en el Estrella Damm Catalunya Championship / DPWT

El torneo contó con un prólogo excepcional, ya que el 7 de mayo, durante la primera jornada de la competición, se homenajeó a Severiano Ballesteros con motivo del 15.̊ aniversario de su fallecimiento. Jugadores, caddies, árbitros, voluntarios y aficionados recordaron a Seve vistiendo de azul marino y blanco, una iniciativa ideada por su hijo, Javier Ballesteros, que trascendió al Estrella Damm Catalunya Championship y permeó todo el mundo del golf. Además, Seve contó con una presencia notable en elementos gráficos y banderas del recorrido rosa del Real Club de Golf El Prat.

Más de 21 000 espectadores acudieron al Estrella Damm Catalunya Championship y disfrutaron del brillante juego de los golfistas, de las zonas comerciales y de restauración, del pabellón principal y de las muchas actividades organizadas en el ámbito del torneo.

Arranca con éxito el European Swing

De este espectacular modo ha comenzado el European Swing, el tramo europeo de la Race to Dubai, y se ha dado el primer paso en el camino hacia la Ryder Cup de 2031. En dicho año, la prueba por equipos más importante del mundo que enfrenta a Estados Unidos y a Europa recalará por primera vez en Cataluña y por segunda en España (después de la jugada en el Real Club Valderrama en 1997), convirtiendo a nuestro país en el primero de Europa continental que repite como organizador de esta competición.