El Estrella Damm Catalunya Championship: un excelente plan para todos los públicos

El Estrella Damm Catalunya Championship, que se celebra del 7 al 10 de mayo en el Real Club de Golf El Prat, ofrece numerosos atractivos para que el público disfrute de un gran espectáculo de golf con muchos otros alicientes. El DP World Tour vuelve a Barcelona a lo grande con un evento organizado para todos los públicos.

El acceso al torneo no puede ser más sencillo. A partir del jueves 7 de mayo, los espectadores dispondrán de aparcamiento público gratuito en las inmediaciones del club, con servicio continuo de autobuses hasta la entrada principal, operativo de 8.00 a 20.00 horas jueves y viernes, y de 8.00 a 19.00 horas el fin de semana. En la rotonda de acceso al club habrá también un punto de recogida para taxis.

A lo largo del espectacular recorrido Rosa del Real Club de Golf El Prat los aficionados podrán seguir de cerca a jugadores como Francesco Molinari, Pablo Larrazábal, Ángel Ayora, Eugenio Chacarra o Matteo Manassero, y disfrutar de varias zonas de descanso y restauración distribuidas por el campo.

El Village, el epicentro para el público

El epicentro de la actividad para el público será el Village, un espacio para todos los públicos que combinará oferta gastronómica, zona comercial, música y una amplia área chill out con pantalla gigante para seguir la competición.

Dentro del Village, los más jóvenes contarán con una zona de juegos supervisada por monitores, donde se organizarán concursos “hole in one” en seis hoyos adaptados a distintas modalidades: golf, foot golf, basket golf, pádel golf, base golf y hockey golf. En cada jornada, de jueves a domingo, se entregarán premios por la mañana y por la tarde a los primeros participantes que consigan completar el reto y hacer un hoyo en uno.

El RCG El Prat, excelente escenario para el torneo del DP World Tour / DPWT

En la modalidad de hockey golf, los ganadores podrán optar a réplicas de la medalla de oro olímpica lograda por el equipo femenino español en los Juegos de Barcelona 1992, una gesta que tuvo como sede la ciudad de Terrassa.

Zonas de restauración y descanso

A lo largo del recorrido, los espectadores encontrarán otras zonas de restauración y descanso en los hoyos 3, 7 y 13, además de otra pantalla gigante en el hoyo 18. Se habilitará un espacio para la firma de autógrafos una vez que los jugadores finalicen su vuelta y, para quienes deseen adquirir merchandising oficial, habrá puntos de venta en la tienda del Real Club de Golf El Prat y en el Village.

La organización del Estrella Damm Catalunya Championship ha dedicado especial atención a la accesibilidad, con medidas específicas para facilitar la llegada y experiencia de las personas con movilidad reducida. Habrá una zona de Parking Azul habilitada y, dentro del campo, zonas de visualización reservada en el tee del 1, tee del 10 y green de 18, así como aseos adaptados en la zona comercial y en el hoyo 10.

Las entradas para el Estrella Damm Catalunya Championship (con un 25 % de descuento para federados, del 50 % para jóvenes entre 13 y 17 años y acceso gratuito para los menores de 13 años). Durante los días de competición estará abierta la taquilla para la compra de entradas en el campo de golf.

Estrella Damm hace una apuesta importante por el golf pensando en la Ryder Cup 2031 / ESTRELLA DAMM

También hay entradas VIP

Los aficionados que deseen vivir una experiencia más completa tienen a su disposición las entradas VIP en la web del torneo. Estas entradas incluyen servicios como aparcamiento reservado, acceso durante todo al día al área VIP de la casa club con vistas a la zona de prácticas, terraza al aire libre, desayuno y almuerzo, servicio de bar de cortesía y bar en el green del hoyo 18 de acceso exclusivo.

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai y primera prueba del European Swing, se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf El Prat, está patrocinado por Estrella Damm y dará inicio al Road to 2031 Ryder Cup, trayecto que finalizará en la Ryder Cup de 2031 que se celebrará en Camiral.