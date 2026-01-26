El Estrella Damm Catalunya Championship contará con un trío de ases en el RCG El Prat

El DP World Tour regresa a Catalunya, del 7 al 10 de mayo próximo, y con la posibilidad de adquirir las entradas para poder ver a jugadores como Pablo Larrazábal, Ángel Ayora o Nacho Elvira. El Estrella Damm Catalunya Championship será el primer torneo del European Swing, y la primera prueba del DP World Tour que albergue el RCG El Prat desde el Open de España de 2015.

El torneo se suma a la Race to Dubai 2026 y forma parte de la Road to 2031 Ryder Cup, a raíz del acuerdo anunciado el pasado verano en el que se concretó la designación de Camiral, el resort de Girona, como sede de la Ryder Cup de 2031. España se convertirá así en el primer país de Europa continental que recibe en dos ocasiones esta competición bienal.

Pablo Larrazábal, poseedor de nueve títulos en el DP World Tour, nació en Barcelona y está encantado de regresar a su club de origen, el Real Club de Golf El Prat, en el que se formó como jugador. El ganador del título Sir Henry Cotton al mejor novato del año en 2008 quiere aprovechar la ventaja que supone jugar como local en Catalunya para ganar en España por segunda vez en su carrera, después de su victoria en el ISPS Handa Championship de 2022.

El RCG El Prat, "un campo especial"

“El Real Club de Golf El Prat es un campo de golf especial, una magnífica sede para el Estrella Damm Catalunya Championship. Es uno de esos recorridos que no tienen un solo hoyo malo. Son 18 hoyos espectaculares”, indica Larrazábal. “He tenido la suerte de ganar en casa en el pasado, pero vencer en mi ciudad natal, delante de mis amigos y mi familia, sería muy especial”.

Pablo Larrazábal jugará en casa el torneo del DP World Tour / DPWT

Nacho Elvira ha tenido un comienzo de temporada excelente, dado que recientemente ganó su tercer título del DP World Tour en el Dubai Invitational de 2026, y el jugador de 38 años confía en engrosar su palmarés en Catalunya.

“Tengo muchas ganas de jugar el Estrella Damm Catalunya Championship”, declara Elvira. “Siempre es especial jugar en España y estoy deseando hacerlo. Nunca he ganado en nuestro país y ese ha sido siempre uno de mis objetivos”.“Este torneo nos ofrece la oportunidad de jugar en uno de los mejores campos del país y va a ser una gran semana”.

Ayora, otra de las atracciones

Ángel Ayora consiguió sus derechos para jugar en el DP World Tour al finalizar en cuarta posición de la clasificación Road to Mallorca del HotelPlanner Tour en 2024, y desde entonces no ha dejado de progresar.El jugador de 21 años finalizó en la vigésima posición de la clasificación de la Race to Dubai de 2025, con un puesto entre los diez mejores del Open de España presented by Madrid, y está encantado ante el hecho de volver a jugar ante su público en Barcelona.

Ángel Ayora será una de las grandes atracciones del Estrella Damm Catalunya Championship / DPWT

Es maravilloso tener la posibilidad de jugar en casa ante un público muy numeroso. El año pasado disfruté muchísimo en Madrid y terminé entre los diez primeros”, explica.“El Real Club de Golf El Prat es un campo fantástico y va a ser una semana digna de recordar. Tengo muchas ganas de llegar a Barcelona en mayo”, dijo el andaluz.

Damm, patrocinador oficial

Jorge Villavecchia, director general de Damm: “Estamos orgullosos de ser el patrocinador principal del Estrella Damm Catalunya Championship durante los próximos cinco años y queremos ofrecer un acontecimiento deportivo de primer nivel en el maravilloso Real Club de Golf El Prat, un torneo que sirva para llevar Catalunya al público de todo el mundo”.

“Es fantástico ver que jugadores como Pablo, Nacho y Ángel compiten en el torneo, lo que da fe de la fortaleza del golf español y potencia una semana que promete ser muy especial. Llevamos muchos años disfrutando de una relación muy satisfactoria y fructífera con el European Tour Group y estamos encantados de continuar colaborando en este nuevo torneo”.

Nacho Elvira llegará al RCG El Prat con la victoria conseguida en el Dubai Invitational / DPWT

Para Pancho Schröder, presidente del Real Club de Golf El Prat: “Estamos muy orgullosos de acoger el Estrella Damm Catalunya Championship del DP World Tour, lo que supone un reconocimiento al prestigio del Real Club de Golf El Prat”. “El torneo devuelve al Real Club de Golf El Prat al mapa internacional del golf profesional y asienta nuestra fama como uno de los mejores clubes de golf europeos. También nos brinda una oportunidad única para mejorar aún más nuestras instalaciones y reforzar el legado de nuestros socios, la base del club”.

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai y primera prueba del European Swing, se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf El Prat, está patrocinado por Estrella Damm y dará inicio al Road to 2031 Ryder Cup, trayecto que finalizará en la Ryder Cup de 2031 que se celebrará en Camiral.