Estopa, Bea Ortiz y Eduardo Mendoza reciben los premios Sport Cultura Barcelona 2024

El grupo musical Estopa -en la categoría ‘Cultura’-, la jugadora de waterpolo Bea Ortiz -en la categoría ‘Deporte’- y el escritor Eduardo Mendoza -en la categoría ‘Trayectoria’- recibieron este lunes los premios Sport Cultura Barcelona 2024. En una gala por todo lo alto en la sede de RBA, los tres galardonados fueron los grandes protagonistas de la XIX edición de unos premios que reconocen la relevancia de una persona, grupo o institución en el ámbito de la cultura y del deporte.

Sport Cultura Barcelona, una asociación fundada en 2004 por Juan Antonio Samaranch y que integra clubes deportivos, instituciones culturales y empresas, celebró con éxito un evento que se convirtió, como cada año desde la creación de sus premios, en un punto de referencia para el colectivo cultural, deportivo y social de la ciudad de Barcelona.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a Josep Mateu Negre, presidente de Sport Cultura Barcelona / Valentí Enrich

A la ceremonia asistió el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, el Conseller d'Esports de la Generalitat Berni Álvarez, el presidente de Sport Cultura Barcelona Josep Mateu Negre, el presidente de honor de Sport Cultura Barcelona Manuel Carreras; el presidente de la Fundación RBA Ricardo Rodrigo y distintas personalidades del mundo cultural, deportivo e institucional de la ciudad.

La elección de los ganadores

Fueron una serie de periodistas y miembros de la entidad quienes escogieron hace unos meses los tres finalistas de cada categoría de los premios Sport Cultura Barcelona. Los aspirantes fueron Ariana Sánchez, Beatriz Ortiz y María Pérez en categoría ‘Deporte’; David Broncano, Emma Vilarasau y Estopa en categoría ‘Cultura’; y Eduardo Mendoza, Josep Maria Pou y Núria Espert en categoría ‘Trayectoria’.

La votación final, que corrió a cargo de los socios de la institución, dejó como ganadores a Beatriz Ortiz, Estopa y Eduardo Mendoza. De esta forma, los tres premiados se unen a una larga lista de la que ya forman parte celebridades como Leo Messi, Rafa Nadal, Marc Márquez o Kilian Jornet (Deporte); Bayona, el Gran Teatre del Liceu, Joan Roca o Rosalia (Cultura); Vicente del Bosque, Tricicle o Pau Gasol (Trayectoria), entre muchos otros.

Reivindicación de la cultura y el deporte

Una vez recogido su galardón, Bea Ortiz remarcó estar muy orgullosa de recibir el premio: "Es difícil quedarse con un momento solo. Lo más importante es el oro en París, pero sin las otras medallas no hubiésemos conseguido esta". "El Sabadell me dio la oportunidad hace muchos años de aprender y crecer como jugadora, y a día de hoy solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me han dado", añadió la waterpolista. Ortiz finalizó su discurso con una reivindicación: "Hay que dar voz a que también tenemos derecho a ser madres y después poder seguir jugando".

El director de Sport Joan Vehils y la subdirectora Iulene Servent, junto a los integrantes de Estopa / Valentí Enrich

En cuanto a Estopa, los hermanos José y David Muñoz se mostraron orgullosos de ser "catalanes": "Siempre hemos tenido ganas de cantar en catalán, aunque nuestro pensamiento sea en castellano. Estamos contentos de vivir donde vivimos y estar donde estamos".

"Los premios Sport Cultura Barcelona valoran dos disciplinas de la sociedad muy importantes. El deporte es algo que surge del cuerpo, hay que entrenar para ser mejor; mientras que en la cultura se necesita inversión pública. Para que todo el mundo se beneficie de la cultura, es necesaria la inversión de las autoridades. Queremos hacer esa reivindicación desde aquí", finalizaron José y David Muñoz.

Los tres premiados por Sport Cultura Barcelona 2024 / Valentí Enrich

Finalmente, Eduardo Mendoza -recién galardonado también con el Princesa de Asturias de las Letras- bromeó con que "si hubiese sabido escribir, no habría tenido esta trayectoria". "Los escritores somos vagos por naturaleza. Nos sentamos delante del café y escribimos una letra, una palabra. Y al cabo de 50 años te dan un premio", declaró levantando las risas y los aplausos de la sala.

"Tengo ganas de seguir escribiendo, porque no sé que hacer si no lo hago. Uno empieza porque tiene la necesidad, no sé explicarlo. Un día dije basta, y al día siguiente no sabía que hacer. Volví a empezar", finalizó Mendoza en su habitual tono irónico.