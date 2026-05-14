Esther Piquer y María Salvo completan el Everesting en Montjuïc con una bicicleta plegable Brompton

Veintinueve veces arriba y veintinueve veces abajo. Esther Piquer y María Salvo tardaron 9 horas y 49 minutos en completar uno de los retos más exigentes del ciclismo de resistencia, y lo hicieron con una bicicleta plegable, en plena ciudad de Barcelona y usando Montjuïc como escenario. El resultado: 157,5 kilómetros recorridos y 8.848 metros de desnivel positivo acumulado, la altura equivalente a coronar el Everest desde su base.

La colaboración entre Brompton Bicycle y la plataforma Everesting nació con un objetivo claro: demostrar que el ciclismo de rendimiento no tiene por qué estar reservado a las carreteras de montaña. La nueva Brompton P Line MK2, una bicicleta plegable diseñada originalmente para la movilidad urbana, fue la protagonista de un desafío que pone en cuestión los límites de lo que se espera de este tipo de producto.

Esther Piquer y María Salvo abrazándose / BROMPTON

Piquer y Salvo, creadoras del podcast QOM y voces de referencia en el ciclismo femenino en España, afrontaron el reto en formato colectivo. Cada una acumuló 4.424 metros de desnivel, completando exactamente la mitad del Everesting, aunque sumadas alcanzaron los 8.848 metros que dan nombre al desafío. "El reto también supone una manera de inspirar a más personas a descubrir la bicicleta como una fuente de libertad, superación y logro personal", explicaron las ciclistas.

El Everesting es, para quien no lo conozca, uno de los formatos más brutales del ciclismo amateur y profesional: repetir la misma subida una y otra vez hasta acumular el desnivel equivalente al techo del mundo. Normalmente se asocia a puertos míticos de montaña. Llevarlo a Montjuïc, con una bicicleta plegable de 11 kilos, es un giro que merece atención.

El reto con la comunidad, a partir de septiembre

Más allá del reto en sí, Brompton y Everesting han anunciado que en septiembre de 2026 lanzarán un desafío abierto a toda la comunidad ciclista a través de la app de Everesting.

Los participantes podrán elegir entre tres modalidades: Everesting completo (8.848 m), Half Everesting (4.424 m) o Quarter Everesting (2.212 m). Quienes lo completen recibirán una insignia digital exclusiva de finisher de Brompton x Everesting.

Esther Piquer y María Salvo, durante el reto / BROMPTON

Brompton fabrica cerca de 80.000 bicicletas al año y cuenta con más de un millón de unidades en circulación desde que Andrew Ritchie creó la primera en 1975.

La marca, certificada B Corp, vende sus bicicletas en 47 países y presume de que en el espacio que ocupa un coche aparcado caben hasta 42 Brompton plegadas.

La P Line MK2 pesa desde 11,2 kilogramos y se pliega hasta un tercio de su tamaño. Características que en la ciudad son una ventaja logística y que, sobre el asfalto de Montjuïc, demostraron aguantar casi diez horas de esfuerzo continuo sin concesiones.