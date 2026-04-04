Esther Briz hace historia en la prestigiosa Oxford-Cambridge

La zaragozana Esther Briz se convirtió este sábado en la segunda española en la historia en ganar la regata Oxford-Cambridge.

Briz fue bronce en los Campeonatos de Europa en la prueba de dos sin timonel, mientras que en la misma modalidad en París acabó en el séptimo lugar y este sábado emuló a Adriana Pérez, que triunfó en 2021, y ganó la mítica regata británica en las aguas del Río Támesis.

Compitiendo por Oxford, donde estudia un Máster en administración de empresas, la zaragozana contribuyó al triunfo de su equipo, que recortó distancias con Cambridge en el global de la regata (49-31) y se alzó con su primera victoria desde 2016.

El equipo de Oxford rompió una racha de ocho derrotas consecutivas y se impuso en el recorrido de 4,1 kilómetros que separa el puente de Putney y el de Chiswick en el oeste de la ciudad.

“Nos ha costado mucho años. Estás mujeres son increíbles, son estudiantes a tiempo completo y hacen esto en sus ratos libres, entrenan tan duro, ponen todo su alma en ello. Es una carrera brutal y han hecho a todo el mundo sentir mucho orgullo”, dijo Allan French, capitán del equipo de Oxford.

Cambridge no falla

En la carrera masculina, Cambridge se impuso por cuarto año consecutivo y amplió su ventaja en el historial de la competición con 89 victorias por 81 de Oxford.

Miles de personas se congregaron en las orillas del Támesis, ataviada con chaquetas de una u otra universidad para disfrutar del evento. El tiempo acompañó, con ausencia de lluvia, pese a los cielos nublados y el viento que enmarcó la jornada