Estella Tonrath presenta credenciales y Léon Marchand debuta con plata

España arrancó con buenas sensaciones la competición de natación en línea de los Europeos que se están disputando en París con la meritoria sexta posición de 4x200 libres femenino y el pase a la final de la balear Stella Tonrath en la prueba de los 200 metros espalda con el tercer mejor crono de las finalistas. La jornada dejó también la primera participación de la gran estrella del campeonato, Léon Marchand, que se colgó la plata con el 4x200 libres.

María Daza fue la primera española en competición en la sesión vespertina, nadando en la segunda semifinal de los 100 libres, junto a la favorita, la neerlandesa Marrit Steenbergen. Tras la primera semi, la final se ponía cara con la necesidad de nadar por debajo del 54 para tener acceso y por lo tanto mejorar el 54.11 conseguido por María por la mañana.

La malagueña hizo los deberes y firmó récord de España con su 53.97, aunque fue insuficiente para pasar el corte que quedó marcado en el 53.62 de la checa Barbora Janickova. La mejor marca fue para Steenbergen con 52.44, mientras que la española quedó clasificada en la decimotercera posición.

Tras esa prueba llegaba la primera final de la tarde con el 400 estilos masculino. El italiano Alberto Razzetti cumplió con su papel de favorito, intentando mantener a raya al otro aspirante, el ruso Ilya Borodin. El nadador que competia bajo bandera neutral apenas dio un par de largos de margen al transalpinto y dominó a partir del 100 para colgarse la medalla de oro, con récord de los campeonatos (4:08.17).

Podio del 400 estilos / MOHAMMED BADRA / EFE

Las siguientes en saltar a la piscina fueron las nadadoras de la primera semifinal del 200 espalda en la que la francesa Pauline Mahieu marcaba la referencia a seguir con su 2:09.20. Un crono asequible para la española Estella Tonrath que había marcado 2:10.22 por la mañana. Enmarcada en la calle cinco entre Katie Shanahan y Anastasiya Shkurdai, la balear se mantuvo entre las primeras posiciones aunque contemporizando esfuerzos para sellar un cómodo billete a la final que tendrá lugar este martes a las 18.30 horas. Fue tercera de su semi con una muy buena marca de 2:08.99 que la dejaba como el tercer mejor registro de las 16 participantes.

Las semifinales de los 100 braza llegaban a continuación con una de las grandes estrellas del campeonato en liza: Adam Ramsay-Peaty. El británico, que nadó en la segunda semi, firmó 58.94 para ser el mejor de su serie y el tercero de la general, donde el más rápido fue el italiano Nicolo Martinenghi (58.67).

Relevo de futuro

Era turno ya para otro de los platos fuertes de la jornada para la delegación española, con el relevo 4x200 libres. Con un cuarteto joven formado por Ainhoa Campabadal, María Daza, Irene Ciércoles y Alba Herrero, España afrontó la prueba sin complejos, como habían hecho por la mañana, con Italia como referencia en la calle de al lado. Ainhoa terminó su posta en cuarta posición, metiendo al equipo en la pelea. María mantenía el ritmo y daba el relevo a Irene en la quinta plaza, aunque con el resto de rivales muy cerca y solo Gran Bretaña destacada.

Como en las series, la joven de 16 años del CN Sant Andreu, deslumbró con otro buen crono para dar el último relevo a Alba en la quinta posición. Con nadadoras mucho más fuertes que ella, la española peleó la última posta hasta el final para tocar la pared en una meritoria sexta posición.

Plata para Marchand

La guinda del pastel la puso el relevo 4x200 libre masculino con el debut de Léon Marchand ante su público. El campeón olímpico nadó la primera posta entregando en la primera posición con un 1:43.76 que era récord del mundo y una amplia renta de casi un segundo que no pudo conservar el siguiente nadador francés, Pierre Largeron. Sauver Cristofini mantenía con vida las opciones de medalla y Roman Fuchs echaba el resto para conquistar la plata.

Gran Bretaña, con Duncan Scott cerrando el relevo y una espectacular tercera posta de James Guy, se colgó el oro, mientras que el bronce fue para el cuarteto alemán.