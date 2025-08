Estella Tonrath y Carmen Weiler se quedan a las puertas de la final

Estella Tonrath y Carmen Weiler finalmente no estarán en la final de los 200 espaldas en el Mundial de Singapur. Las nadadoras españolas llegaban a las semifinales de la prueba con expectativas de poder pasar a la final, aunque finalmente ninguna de las dos pudo superar el tiempo de corte tras terminar decimosegunda y decimocuarta en las eliminatorias.

Ambas nadadoras optaron por estrategias distintas en las semifinales. Carmen Weiler salía muy agresiva desde el principio llegando incluso a estar en la pelea por estar entre las cuatro primeras durante la mitad de la prueba. Sin embargo, el esfuerzo pasó factura a la española que terminó séptima de la serie y decimocuarta en las eliminatorias (2:10:40).

Sin opciones de medalla

Más contemplativa salió Estella Tonrath, que guardó sus energías para los últimos 50 y pudo remontar varias posiciones. Sin embargo, a la española también le faltaron algunos metros y terminó sexta de la serie y decimosegunda en la eliminatoria, sin opciones como su compañera de pasar a la final (2:09:84).

La china Xiwei Peng, por su parte, dominó las semifinales con un 2:07:76 que quedó muy cerca del tiempo de la bielorrusa Anastasiya Shkurdai, que dejó su marca en 2:07:76. La lucha por las medallas será este sábado a partir de las 13:17 horas.

Tras la prueba, las nadadoras españolas ofrecieron su impresión en imágenes compartidas por la RFEN. "Los primeros 100 fueron muy bien. El segundo me ha dolido mucho. Hemos aprendido las dos, además vamos conjuntadas", decía Carmen. "Muy similar a esta mañana, los últimos 50 han sido más flojos. Se ha disfrutado, a seguir aprendiendo. No se ha dado, pero no pasa nada. A seguir", expresaba Estella.