Una estelar Patricia Álvarez catapulta a las 'Redsticks' a la segunda fase del Mundial

Las 'Redsticks' lograron por la puerta grande el billete para la segunda fase del Mundial femenino que se está disputando de forma paralela al masculino en Bélgica y Países Bajos con una sensacional actuación de Patricia Álvarez, quien anotó los tres goles en la trabajada victoria ante Nueva Zelanda (0-3). Olímpica en Río'16 y en Tokio'20, la jugadora del Sanse Complutense confirmó que está en un momento sensacional de forma.

Ahora, la selección que dirige Carlos García Cuenca tendrá que esperar al último partido del grupo para saber si pasa como primera o como segunda a la segunda fase. O, lo que es más importante, con cuántos puntos lo hace. La ecuación es sencilla. Si Irlanda gana o empata contra Bélgica, las españolas sumarán dos puntos, pero será uno si ganan las coanfitrionas.

No faltó nada en el partido, ni una intensa lluvia que lo detuvo por espacio de unos 20 minutos. Candela Mejías ganó la línea de fondo en la primera acción peligrosa del choque, pero Grace O'Halon evitó que acabase en gol el disparo de Patricia Álvarez Real Club de Polo). Acto seguido, el primer penalti córner favorable a las Redsticks se saldó con un remate fuera de Laura Bosch (Junior) a pase de Xantal Giné (RC Polo).

Felicidad total en las Redsticks tras la clasificación / HOCKEY ESPAÑA

España era superior, pero no conseguía adelantarse, con una gran ocasión de Marta Segú, quien milita en los HGC de Wassenaar, en la Liga de Países Bajos (la más potente del planeta). El segundo penalti-córner lo sacó Anna Crowley sobre la línea de gol y en esa dinámica se llegó al primer parón.

A los 10 minutos del segundo cuarto llegó otro penalti córner favorable que defendieron muy bien las oceánicas. El ritmo había bajado y, tras el descanso, las españolas volvieron a la carga con Luciana Molina (Real Sociedad) como protagonista. Tampoco aprovechó Sofía Keenan el penalti córner que provocó ella misma al paso por el 38. La sensación era otra vez que el gol estaba cerca.

Por fin, apareció Patricia Álvarez a cinco minutos del final del tercer parón. La madrileña recibió un envío largo de Estel Petchamé y marcó con calidad el 0-1. Las neozelandesas, que no se jugaba nada al haber perdido sus dos primeros partidos, decidieron que era el momento de arriesgar.

Patricia Álvarez fue (evidentemente) la MVP del partido / HOCKEY ESPAÑA

Las 'Black Sticks' tuvieron su primer penalti córner a favor en los instantes finales del tercer período y, ya en el último cuarto, la lluvia detuvo el choque. España regresó a la perfección, ya que Candela Mejías asistió a Patricia Álvarez en el 0-2, quien aprovechó que las rivales jugaban sin portera para sentenciar el duelo y culminar su hat-trick (0-3).

"Estoy muy contenta, no solamente por los tres goles. Esto viene por el trabajo del equipo, del staff y de cómo venimos entrenando estos meses. No ha podido ir mejor esta fase de grupos y ya estamos pensando en darlo todo en los dos próximos partidos contra Argentina y Alemania, dos rivales muy duros, pero somos capaces de todo", dijo la trigoleadora Patricia Álvarez.