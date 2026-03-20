Un estelar Attaoui lidera el 'triplete' español en 800; Mahuchikh, oro en altura

En una sensacional jornada matinal para el atletismo español en los Mundiales bajo techo de Torun, el hispanomarroquí Mohamed Attaoui ofreció una sensacional imagen en las series de 800 metros para acceder con autoridad a las semifinales del sábado en un programa que los obligará a correr cada día para optar a las medallas. Ocho clasificados de nueve posibles.

El atleta del On Athletics Club que se entrena a las órdenes del reputado Thomas Dreissigacker hizo lo que le pidieron a rajatabla. "Yo siempre soy muy fiel al plan de carrera que me dictan mis técnicos", había comentado a SPORT antes de viajar a tierras polacas. Y no se separó ni un milímetro de esa planificación.

Con dos medallas mundiales, el belga Eliott Crestan marcó un ritmo rápido mientras 'Moha' salía atrás a tres metros del grupo. Poco a poco fue entrando en carrera y superó a cuatro rivales en una espectacular contrarrecta en la última vuelta para acabar segundo con 1:45.71 y pasar por tiempos a semifinales con la ley del mínimo esfuerzo.

Elvin Josué Canales acabó desolado / RFEA - SPORTMEDIA

No podrá acompañarlo Elvin Josué Canales, bronce el año pasado en Nanking. El catalán de adopción quiso huir de los problemas que lo descabalgaron de la final en el Campeonato de España y marcó un ritmo duro de salida, pero perdió fuelle en los últimos 100 metros y acabó quinto con 1:47.30, lejos del billete por tiempos.

Debutante en una cita internacional absoluta, Rocío Arroyo vivió una auténtica 'master class' en su subida definitiva al 800 en prueba individual, pero logró su primer objetivo. La alcalaína corrió muchos metros de más por fuera y acabó tercera en su serie con 2:00.35, una marca que le valió pasar a semifinales con el tercero/cuarto de los seis tiempos repescados.

Lorea Ibarzabal corrió la última serie sabiendo que su compañera ya estaba clasificada y que la marca de corte era 2:01.73 en una enorme prueba de madurez y, además, en la serie más difícil con la británica Boffey, la italiana Coiro y la polaca Wielgosz. La madrileña apretó los dientes en la recta y fue cuarta con 2:01.35, misma marca que Arroyo. ¡A 'semis' las dos!

En la primera serie paseó su majestuosidad la británica Keely Hodgkinson, un mes después de desposeer a la eslovena Jolanda Ceplak del récord mundial para dejarlo en 1:54.87. La atleta nacida en Wigan hace 24 años no forzó en absoluto para imponerse con suma facilidad en su serie (2:00.32) y confirmar que es favoritísima al oro.

La 'venganza' de Mahuchikh

Yaroslava Mahuchikh, 'recordwoman' mundial con los 2,10 que saltó el 7 de julio de 2024 en la Diamond League de París, vio saciada la sed de venganza que arrastraba desde que cayó a la tercera plaza en los Mundiales de Tokio'25 tras la australiana Nicola Olyslagers y la sorprendente polaca Maria Zodzik.

La de Dnipropetrovsk tuvo algún problema sobre 1,96, pero logró franquear el listón a la primera en todas las alturas hasta que los 2,01 le valieron para colgarse su segundo oro tras ser plata y bronce en las dos últimas ediciones.

Yaroslava Mahuchikh, primera campeona en Torun / EFE

La campeona olímpica en París intentó sin suerte los 2,06 metros con los que atacó el récord de los Campeonatos, que sigue poseyendo la búlgara Stefka Kostadinova (2,05 en Indianápolis 2001). Estuvo acompañada en el podio por tres medallistas de plata: su compatriota Varvara Levchenko, la joven croata Angelina Topic y Olyslagers.

Aupado por sus 6,69 en 60 lisos, por sus 8,15 en altura y un poco frenado por sus 14,87 en peso (su peor especialidad), el suizo Simon Ehammer domina el heptatlón tras las tres primeras pruebas con 2.876 puntos, seguido por los estadounidenses Kyle Garland con 2.726 y Heath Baldwin con 2.632.