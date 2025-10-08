Esteban Calatayud, exculturista de 28 años: "Se ha normalizado muchísimo el uso de la química y se le ha perdido el miedo y el respeto"

Esteban Calatayud (Alcoy, 1997) ha vivido en primera persona lo mejor y lo peor del mundo del culturismo de competición. Desde la inocencia de los aficionados al gimnasio hasta las garras más venenosas del uso de la química en jóvenes que deciden acortar su vida y poner en riesgo su salud por su obsesión física. En un mundo plagado de influencers fitness con millones de seguidores y culturistas famosos a nivel mundial, es más necesario que nunca contar sin eufemismos la cara más oscura y decir toda la verdad.

Esteban, ante todo, se define como un "deportista". Antes de descubrir el gimnasio con 14 años y el culturismo seis años después, creció entre el hockey, el fútbol y la escalada. "Nada más decidir que quería competir, decidí contactar a un 'supuesto' profesional. Digo supuesto porque cuando empiezas no tienes ni idea, ahora veo lo que me mandaba tomar y me echo las manos a la cabeza. Empecé con 20 o 21 años, el físico respondía muy bien y eso te va enganchando cada vez más", explica a SPORT.

Efectivamente, Esteban Calatayud fue creciendo a nivel físico y a nivel deportivo, y los resultados le acompañaron para ir llenando un palmarés al que sólo le faltaba la tarjeta profesional: 4 campeonatos regionales, ganador del EMPRO (Classic Physique), Mr. Olympia Amateur (2º puesto), Promuscle Italia (2º puesto), BIG MAN (3º puesto), Ben Weider (3º puesto), European-Junior (4º puesto). Sin embargo, tenía claro que en algún momento había que parar.

Un trágico suceso como punto de inflexión

"Tenía claro que este iba a ser mi último año, ya tengo la vida bastante asentada y no quería seguir fastidiándome la salud. Quería conseguir la tarjeta profesional (IFBB PRO) y retirarme", apunta. Sin embargo, fue tras el trágico suceso en septiembre del fallecimiento del culturista español Erik Markov a los 27 años que decidió frenar en seco: "Vi eso y pensé: 'paso de seguir jugándomela, fuera'. No me merece la pena".

Tras un mensaje de reflexión compartido en sus redes sociales (@esteban.calatayud) y estando a tres semanas de competir, Esteban anunció que dejaba la química y el mundo del culturismo. Su decisión fue aplaudida por la gran mayoría de la comunidad, entre la sorpresa y el agradecimiento por ver a un culturista de tan alto nivel dar un paso atrás. "Normalmente la gente en el culturismo se retira cuando tiene un susto muy gordo, nunca crees que puede pasarte a ti. Aunque tus analíticas vayan muy bien, de aquí a dos semanas puedes tener cualquier problema. Un infarto no avisa en una analítica", reconoce.

"Se ha normalizado muchísimo el uso de la química y sobre todo se le ha perdido el miedo y el respeto. Yo ahora en el gimnasio escucho a chavales muy jóvenes hablar de qué sustancias están tomando, como si fueran caramelos y sin esconderse. No son conscientes de lo que están haciendo. Antes todo el mundo lo escondía, ahora hay hasta médicos que suben TikToks recomendando qué utilizar, preparando a atletas... ¿Cómo una persona que tiene que velar por tu salud puede aprovecharse de esto?", reconoce Esteban.

Sobre la triste pérdida del culturista de Alicante, Calatayud señala el tema tabú de los preparadores que pautan química a los atletas que pueden acabar con serios problemas de salud: "Cuando muere un culturista, muere el atleta y ya está, al preparador no se le dice nada. Sube una foto diciendo 'descansa en paz' y poco más. Cuando estás metido en ese mundo, lo ves todo bien por pura inconsciencia. Lo puedes comparar perfectamente con la droga, la gente cuando sale de fiesta y ve perfecto ofrecerle al resto. Pues esto es lo mismo: cuando tú utilizas, ves normal ayudar a otra persona a utilizar o compartir tus conocimientos".

El físico de Esteban Calatayud 10 días después de dejar la química / @esteban.calatayud

Su labor como preparador sin la química de por medio

A día de hoy, disfruta de su vida alejado del uso de química aunque condicionado de por vida por sus años dedicado al culturismo. Ahora combina el entrenamiento de hipertrofia con el boxeo con la ligereza del cambio psicológico y una herencia que pretende ir borrando: "Yo ahora necesito dosis de TRT, una terapia de reemplazo real para toda la vida para que esté la testosterona en rangos naturales. Llevo seis años de uso continuado, mi eje hormonal está destrozado".

"Al dejar de usar química lo primero que hice es decirles a mis competidores: si yo ya decido no jugar con mi salud no voy a ser partícipe de jugar con la vuestra. Me he desentendido por completo de la química y me ha venido bien en mi trabajo". Esteban tiene claro que quiere seguir disfrutando del deporte de otra manera, apartado del todo de su parte más oscura y consciente de que una vida sin química es mil veces mejor para cualquiera.