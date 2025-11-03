Todos los estamentos del fútbol español unidos para impulsar el arbitraje inclusivo

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha acogido hoy la primera jornada de trabajo del proyecto Be My Referee, una iniciativa pionera que busca abrir un nuevo camino hacia la inclusión en el deporte a través del arbitraje. El proyecto persigue ofrecer a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de formarse para convertirse en árbitros y ejercer en un entorno seguro, teniendo en cuenta todas las especificaciones necesarias para que puedan desarrollar su labor con éxito.

El encuentro ha reunido a representantes de los principales organismos del fútbol español: Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Javier Tebas, presidente de LALIGA; Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, miembros de la Junta Directiva de la RFEF; y representantes de Mi Fundación Alex, Down España y AGF Genuine Experiences, entre otros.

Junto a ellos, han participado profesionales del arbitraje, responsables de entidades sociales, técnicos de federaciones, investigadores universitarios, representantes de fundaciones deportivas y deportistas con discapacidad intelectual, todos ellos implicados en la construcción de un modelo de arbitraje inclusivo, sostenible y replicable.

El proyecto, alineado con los principios de la Ley del Deporte 39/2022, busca demostrar que la figura del árbitro también puede ser inclusiva, generando oportunidades formativas, laborales y sociales para personas con discapacidad intelectual, y promoviendo una nueva mirada sobre el deporte.

Durante la jornada se han constituido los grupos de trabajo que marcarán la hoja de ruta del proyecto. Cada grupo tiene el objetivo de definir herramientas concretas para consolidar este nuevo modelo, que ya ha dado sus primeros pasos a través de una prueba piloto realizada hace poco más de un año.

Con esta primera jornada de trabajo, Be My Referee entra en una nueva fase de consolidación, con el compromiso conjunto de todos los estamentos del deporte rey español y reforzando la fuerza de este proyecto pionero en el mundo, que demuestra que el fútbol español está preparado para liderar también la inclusión.