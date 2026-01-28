Estafan a la madre de Adriano, 'El Emperador', y lo amenaza sin piedad: "Verá al diablo bajar a la tierra"

Adriano Leite Ribeiro comunicó a través de sus redes sociales que su família se vio envuelta en una estafa de suplantación de identidad y estafa económica. El delantero recibió un mensaje de su madre, la cuál le informaba que le había enviado "15.000 reales" (2.412 euros) a su hijo. El brasileño, le respondió afirmando que no había pedido ningún ingreso, y todo seguido la familia se dio cuenta de que estaban siendo estafados por 3 delincuentes.

El engaño se realizó a través de un número falso que se hizo pasar por Adriano. Al enterarse de lo ocurrido, el artista compartió una captura de la estafa y luego publicó un video dirigido a los responsables, con un mensaje contundente. En él exigió la devolución del dinero y advirtió: “Será mejor que me lo devuelvas. Voy a por vosotros. No te metas con madres, ni abuelas, ni con la familia. Habla Adriano: te doy 24 horas”.

Visiblemente indignado, explicó la situación y alertó a sus seguidores para que no caigan en este tipo de engaños. “Mi mamá acaba de depositar más de 15.000 (reales) en una cuenta que se hizo pasar por mí. Gente, no lo hagan, yo no cambié de número, es el mismo de siempre. Es mejor que devuelvas el dinero, amigo, porque voy a ir a buscarte con todo”, expresó. Además, remarcó: “No te metas con madre, ni con abuela, ni con la familia. Te estoy avisando: si no devolvés, ya vas a ver. Cuando se meten con la familia, ahí es distinto”, dice.

Más tarde, Adriano confirmó que su madre ya realizó la denuncia a la policía. “Dios perdone a esa persona. Ahora está en manos de la justicia”, concluyó.

Una vida tranquila

Más allá del susto, Adriano disfruta de una vida cómoda en Brasil. El delantero fue un jugador 'top mundial', histórico del Inter de Milán y figura de la Copa América Perú 2004, aunque no quiso continuar su carrera como profesional por unos problemas de salud mental, sumado a la muerte de su padre. Regresó a Vila Cruzeiro, una favela situada en Río de Janeiro, Brasil. A sus 42 años, quiso retomar su vida en el lugar de origen, donde creció, buscando tranquilidad y paz, frecuentando a sus amigos de infancia y alejándose de la vida pública tras su retirada en 2016.

Adriano fue una de las referencias mundiales de principios de siglo. Una bestia, un animal, potencia y control en un vigardo de 1,90 y 95 kilos de peso. Lo tuvo todo como futbolista y muchos le consideraron el heredero natural de su compatriota Ronaldo Nazàrio. En Italia, donde consumó su carrera europea, se ganó el apodo de 'El Emperador' y en el Inter se le recuerda con lágrimas en los ojos, por lo que fue y por que pudo llegar a ser.

Y es que la vida de Adriano, como la de muchos otros deportistas de élite, se diluyó rápido por el sumidero de la fama. El dinero, decisiones infantiles y las malas compañías segaron la carrera del carioca cuando había comprado todas las papeletas para estar en el olimpo de los elegidos.

Adriano, junto a Rio Ferdinand / EFE

El fallecimiento de su padre fue el punto de no retorno en su carrera. Esa pérdida le sumió en una terrible depresión que el alcohol no curó. "No estaba bien mentalmente. Después de la muerte de mi padre, el fútbol se me escapó de las manos. Salía para no pensar y al día siguiente estaba peor. No hacía lo que hacía por querer fiesta o descontrol, lo hacía porque tenía un peso en el corazón", asevera sin tapujos. No fue el primer ni el último futbolista que se refugió en la mala vida para sanar sus problemas psicológicos. La historia deportiva está plagada de ejemplos, de George Best a Björn Borg.