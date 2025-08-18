Estados Unidos ya tiene medio equipo para la Ryder

Tras disputarse el BMW Championship, Estados Unidos hizo oficial la presencia de los seis primeros seis jugadores que disputarán la próxima Ryder Cup que se jugará en el recorrido neoyorquino de Bethpage Blackm, del 26 al 28 de septiembre. Los jugadores que ya tienen plaza segura son Scottie Scheffler, JJ Spaun, Xander Schauffelee, Russell Henlay, Bryson De Chambeau y Harris English.

El capitán completará el equipo con otros seis jugadores que se anunciarán al finalizar esta semana el Tour Championship. Los que siguen en el ranking son Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, el propio Keegan Bradley, que podría elegirse a sí mismo para competir, además de realizar tareas de capitán, Maverick McNealy y Andrew Novak.

La principal decepción esta semana ha sido Justin Thomas. Llegaba séptimo en el ranking y le valía acabar entre los trece primeros en el Caves Valley Golf Club para superar a DeChambeau. Sin embargo finalizó en el puesto 33º con una mala ronda final de 74 golpes. Collin Morikawa y Ben Griffin también tenían opciones matemáticas, aunque mucho más exigentes. Sus puestos 33º y 12º han sido insuficientes.

Todo apunta que los tres estarán sí o sí en Bethpage. Eso sí, tendrán que ser elegidos por el capitán, que este mismo martes desveló la equipación que lucirá su equipo en la Ryder, diseñado por la firma Ralph Lauren

Europa ya tiene cinco seguros

Por Europa todavía tampoco está cerrado el equipo y sólo tienen plaza asegurada por clasificación Rory McIllroy, Robert McIntyre Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton, a la espera del torneo de la próxima semana, British Masters, que cerrará los puntos para el torneo por equipos.

McIntyre no ganó en el BMW Championship pero selló su presencia en la Ryder de septiembre próximo / RYDER

MacIntyre selló su puesto anoche tras terminar segundo, por detrás del número uno del mundo, Scottie Scheffler, en el Campeonato BMW, el penúltimo torneo de la temporada de los Playoffs de la FedExCup en el PGA TOUR. El número ocho del mundo también fue subcampeón en el Abierto de Estados Unidos, por detrás de J.J. Spaun, en junio, y un mes después terminó empatado en el séptimo lugar en el Campeonato Abierto de Royal Portrush.

Tyrrell Hatton disputará su cuarta Ryder Cup consecutiva con el Equipo Europeo. Desde que comenzó el periodo de clasificación el pasado agosto, el inglés ha conseguido dos victorias en el Alfred Dunhill Links Championship y el Hero Dubai Desert Classic, además de un segundo puesto en el Abu Dhabi HSBC Championship y un cuarto puesto empatado en el Abierto de Estados Unidos en junio.

Una vez definidas las plazas directas, quedará el turno del capitán, Luke Donald, que seguro cuenta entre sus elecciones con Jon Rahm y también apunta que llamará para la cita en Bethpage, a Shane Lowry, Rasmus Hojgaard, Ludvig Áberg y Viktor Hovland.