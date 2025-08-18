El espectacular regreso de Keely Hodkingson un año después de reinar en París

El atletismo es quizá el deporte más igualitario, con idénticos premios y oportunidades para ambos sexos y una cultura que equipara los grandes logros de las estrellas. La gente compra una entrada para ver saltar a Armand Duplantis y a Yulimar Rojas como lo hacía años atrás para ver correr a Usain Bolt y a Allyson Felix.

En ese panorama rompedor del 'deporte rey' de los Juegos Olímpicos, la figura de Keely Hodgkinson lleva años rompiendo moldes pese a que apenas tiene 23. De hecho, el año pasado fue elegida 'Personalidad Deportiva del Año en Gran Bretaña' por la BBC tras su oro olímpico en París.

La ochocentista de Atherton (afueras de Manchester) ha sacrificado todo por el atletismo, incluida su pasión por una criminología que tuvo que aparcar en 2021 tras aprobar el primer curso para dedicarse en cuerpo y alma a preparar los Mundiales de Budapest, los Juegos de la Commonwealth y los Juegos de París.

Hodgkinson, en una competición infantil / INSTAGRAM

Amiga de la estrella del fútbol femenino Ella Toone, Hodgkinson ganó todos los campeonatos en categorías inferiores desde 800 a 1.500 pasando por el cross. También brilló como nadadora (37.02 en 50 libres de niña). Su manera de correr es espectacular y permanece inalterable: coger la cabeza y tirar hasta morir.

En 2018 se proclamó campeona europea sub'18 de 800 en 2019 fue bronce continental sub'20 con 17 años. Su primer éxito absoluto fue el oro en el Europeo bajo techo de Torun en 2021, año en el que ganó la Diamond en 800 y aspiraba a todo en los Juegos de Tokio, donde fue plata tras la keniana Mary Moraa.

Esa derrota la animó a entrenar aún más para que no se repitiese la derrota... pero volvió a ser plata en los Mundiales de Eugene en 2022 tras la estadounidense Athing Mu y de Budapest en 2023, otra vez superada por Moraa. La keniana también le arrebató el oro de la Commonwealth en 2022.

Hodgkinson ganó el oro en los cuatro últimos Europeos (dos al aire libre y dos en pista cubierta). Su gran reto eran los Juegos de París y allí venció con maestría (1:56.72), por delante de la etíope Duguma y de Moraa. La británica no había vuelto a competir desde aquel 6 de agosto de 2024 en el Stade de France.

Hodgkinson, camino de su regreso triunfal en Silesia / EFE

Un fuerte desgarro en los isquios en febrero dio paso a más problemas que le han puesto la temporada. La inglesa volvió por fin el sábado en Silesia con una exhibición y una marca sensacional (1:54.74) para liderar ampliamente el ranking del año por delante de la keniana Lilian Odira (1:56.52).

Se acercó a su marca personal (1:54.61), con la que es sexta de siempre en un listado 'sospechoso'. El récord mundial lo posee la checoslovaca Jarmila Kratochvilova con 1:53.28 desde hace 52 años, seguida de la soviética Nadezhda Olizarenko (1:53.43) y la líder del siglo, la keniana Pamela Jelimo (1:54.01). La 'vetada' sudafricana Caster Semenya es cuarta (1.54.25) y la cubana Ana Fidelia Quirot, quinta (1:54.44).

¿Podrá Keely Hodgkinson borrar de los libros el registro de Kratochvilova? Con tan solo 23 años, la británica tendrá carreras para conseguirlo y para ello será clave que gane un segundo entre el 300 y el 600. La atleta entrenada por el binomio Trevor Painter - Jenny Meadows es un prodigio del atletismo capaz de todo, aunque ahora su prioridad es no recaer y... reinar en Tokio por primera vez en un Mundial al aire libre.