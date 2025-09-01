Dos españolas copan el ranking europeo femenino amateur

Paula Martín y Andrea Revuelta ocupan desde esta semana los dos primeros puestos del Ranking Europeo Amateur Femenino. Los fantásticos resultados de ambas jugadoras este verano, con el punto álgido del triunfo español en el Campeonato de Europa por Equipos, han llevado a ambas a gobernar el listado.

Se da la circunstancia de que ambas son componentes del equipo de la universidad norteamericana de Stanford, con el que también han cosechado relevantes resultados a lo largo de la temporada.

En el apartado individual, cabe mencionar las victorias de Paula Martín en el Women’s Amateur Championship y en el Campeonato de Europa Individual, prueba esta última en la que Andrea Revuelta cosechó una tercera plaza.

Andrea Revuelta, comparte universidad con Paula Martín, ambas en Stanford / RFEG

Muy cerca de cabeza en el ranking mundial

Estos apasionantes meses de Paula engloban asimismo un octavo puesto en su primera aparición en un major, The Women’s Open.

Revuelta participó en la Junior Ryder Cup como uno de los talentos de Europa / RFEG

La tercera plaza en este ranking europeo es para la sueca Meja Örtengren, mientras que la cuarta es para otra madrileña, Carolina López-Chacarra. Rocío Tejedo, sexta, y Cayetana Fernández, novena, completan un Top 10 muy español.

Paralelamente, el ranking mundial está gobernado por la estadounidense Kiara Romero, con las propias Paula Martín y Andrea Revuelta encuadradas en la segunda y tercera posición, respectivamente.