Janire González-Etxabarri, campeona de los ISA World Surfing Games
La surfista vasca dominó la final y se proclamó vencedora de los ISA World Surfing Games 2025
Jornada histórica para el surf español. Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona del mundo en los ISA World Surfing Games 2025 tras imponerse con autoridad en la gran final disputada en La Bocana (El Salvador).
Con una puntuación total de 14.57 puntos (7.50 + 7.07), la surfista vasca dominó una manga final de altísimo nivel en la que se midió a Yolanda Sequeira (POR), Sally Fitzgibbons (AUS) y Arena Rodríguez (PER).
La igualdad fue máxima hasta los últimos minutos, pero Janire supo construir su serie con inteligencia y temple, firmando dos sólidas puntuaciones que le otorgaron la victoria por un margen de 1 punto.
Este resultado sitúa a Janire en lo más alto del surf internacional y supone un hito para la Federación Española de Surfing, que cierra así su participación en el ISA World Surfing Games 2025 con un título mundial individual.
