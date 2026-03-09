El español Egoitz Bijueska, campeón del mundo de skate a los 15 años

El deporte español está de enhorabuena. Egoitz Bijueska conquistó la medalla de oro en los Mundiales de Park del Skateboard, que se disputaron en Sao Paulo este fin de semana. Primera vez que un español logra tal proeza en un campeonato mundial. De esta manera, el vasco apunta a grandes cosas para las próximas olimpiadas, que se celebrarán en Los Ángeles en el año 2028. Con tan solo 15 años, el 'rider' tiene por delante un gran futuro.

El bilbaíno se había plantado en la final con la tercera mejor nota. Fue en el momento de la verdad cuando logró marcar un 92,28 para asaltar la primera posición y meterse entre los cinco primeros que pasarían a disputar la ronda en la que se decidían las medallas. Una de las grandes decepciones fue Keegan Palmer, campeón olímpico, que quedó fuera de la ronda y finalmente terminó la competición en octava plaza.

Uno de los patinadores que más presión cargaba a sus espaldas era Kalani Konig. El brasileño, que competía en casa, consiguió finalmente la plata con 94.80 puntos. La presión era máxima para el bilbaíno, que respondió con un trabajo impecable durante su ronda para llevarse una puntuación de 95.86 e igualar la mejor puntuación histórica. El podio lo completó el patinador que fue plata en París, Tom Schaar, que terminó con una puntuación de 90.51.

Este oro se suma a su victoria en la World Cup de Roma 2024. "Antes de ganar la World Cup de Roma, estar aquí lo veía como un sueño. Ese fue el punto de inflexión. Empecé a entrenar más y mentalizarme mejor para las futuras competiciones. El skate puede llegar a ser frustrante pero el esfuerzo te acaba recompensando y te da momentos increíbles que no te dará nunca otra cosa", dijo el joven patinador en unas declaraciones recogidas por la Federación Española de Patinaje.

Reivindicación del skate en España

Pese a su corta edad, tuvo palabras para reivindicar mejoras para elevar el nivel del skate en España. “Conseguir instalaciones olímpicas en España es muy necesario y uno de mis objetivos, nos ayudaría un montón tanto a mi como a mis compañeros de la selección. La mayoría de nosotros hemos llegado a un Mundial sin entrenar o con muy poco entrenamiento en unas instalaciones oficiales y nos gustaría poder prepararnos en un Park del nivel de los que tienen en Estados Unidos o Brasil”, dijo el español.

Noticias relacionadas

Bijueska no pudo contener la emoción tras lograr el oro. "Es increíble. Tenía nervios, pero estaba muy motivado y cuando vi lo que que había hecho sólo quería superarlo. Se lo dedico a mis padres, a mis entrenadores y a toda esa gente que me ha ayudado", dijo a la organización.