El español Carlos Soria, de 86 años, bate el récord mundial al coronar la cima del Manaslu

El alpinista español Carlos Soria, a sus 86 años, ha hecho historia en el montañismo mundial este viernes al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal.

Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. "Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros", afirmó Sherpa. "Está a salvo y descendiendo", agregó.

La hazaña pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.

"Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad", dijo a EFE Kami Rita Sherpa, el "recordman" mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como "una celebración de la dedicación de toda una vida".

El éxito de Soria en el Manaslu, una montaña notoria por su dificultad, coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó.

Con la cima del Manaslu, que ya había coronado en 2010, a Soria solo le quedan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde su primer intento en 1998.

A pesar de los contratiempos, Soria ha construido un palmarés inigualable en la historia del alpinismo. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo cimas tan exigentes como el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77.

La carrera de Soria comenzó lejos del Himalaya. Empezó a escalar en las montañas de España a los 14 años mientras trabajaba como tapicero en Madrid, un oficio que mantuvo hasta su jubilación.

"Nunca he necesitado que me rescaten", dijo a EFE en una entrevista reciente, justo antes de comenzar su aclimatación para este ascenso. "En el momento en que llego a la cima, solo pienso en bajar rápido. Ese es mi foco", aseguró el montañista.

Además de sus hazañas en los ochomiles, Soria también completó el desafío de las Siete Cumbres —la más alta de cada continente— después de cumplir los 70 años.