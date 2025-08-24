El español Álex Graneri logra el bronce mundial en la final de K1 500

El piragüista español Álex Graneri consiguió la medalla de bronce en la prueba de K1 500 masculino este domingo en la tercera jornada de los Mundiales de piragüismo esprint disputadas en el Idroscalo Park de Milán (Italia).

Graneri, que a sus 22 años ya ostenta dos medallas de bronce en campeonatos mundiales y un bronce y una plata en europeos, logró subirse al podio en Milán gracias a un tiempo de 1:39.05, solo por detrás del húngaro Adam Varga y del checo Josef Dostal.

En la final de C2 500, el tándem de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez estuvo muy cerca del bronce, ya que estuvieron en tercera posición a poco del desenlace, pero finalmente no pudieron pasar de la quinta posición. En la K2 500 Enrique Adán y Carlos García terminaron octavos.

En el apartado femenino, Viktoriia Yarchevska no pudo tocar metal tras quedar en quinta posición en la final de C1 200, mientras que en la final de K2, el equipo formado por Estefanía Fernández y Begoña Lazcano no pudo pasar del noveno puesto.

En la final C4 500, el conjunto de Claudia Couto, Valeria Oliveira, Ana Cantero y Maria Corbera se quedó a un paso de la medalla de bronce, en una carrera en la que fueron de menos a más y en la que no les alcanzó para subir al podio.

La medalla de este domingo, sumada a las dos del sábado y a las cuatro - un oro, una plata y dos bronces- cosechadas el viernes por la delegación española en la primera jornada de los Mundiales de piragüismo esprint de Milán, deja un balance de siete preseas para España -un oro, dos platas y cuatro bronces-.