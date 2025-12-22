España vuelve a ganar a Serbia

La selección española cerró 2025 y los partidos de preparación para el Europeo de fútbol sala con una victoria sólida (0-3) ante la de Serbia, en un encuentro muy distinto al disputado apenas dos días antes, en el que se impuso por 1-5 en Vranje.

En esta ocasión, en Belgrado, la selección española tuvo que esperar a la segunda mitad para superar a un rival que se mostró muy rocoso.

El inicio del partido fue claramente favorable a Serbia, que salió con mayor intensidad y generando las primeras ocasiones. España no terminaba de encontrarse cómoda ante el juego directo de los locales y Dídac se vio obligado a intervenir en varias acciones de peligro, como un mano a mano con Lazar Marinkovic y un remate al segundo palo de Dragan Tomic.

Los primeros minutos pusieron de manifiesto la dificultad que tendría España para desplegar la fluidez ofensiva que había mostrado en el partido anterior.

Con el paso del tiempo, la selección española comenzó a ganar terreno, aunque se topó con la gran actuación del portero serbio Nikolic, que salvó un mano a mano con Adolfo a los nueve minutos y despejó un remate de Gordillo a los 17.

El equipo español buscaba alternativas ofensivas, pero chocaba con un rival físicamente fuerte y muy bien cerrado atrás, que complicaba la circulación de balón y la llegada clara al área.

Tras el descanso, España impuso su ritmo y prácticamente no permitió llegadas de los locales.

A los tres minutos, Nikolic tuvo que intervenir con una doble parada ante Cecilio, pero apenas un minuto después Adrián Rivera logró abrir el marcador.

El madrileño culminó una paralela de Dani Zurdo y batió al meta serbio en el mano a mano, estableciendo el 0-1 que marcó un antes y un después en el encuentro.

El gol afianzó la supremacía española, aunque Serbia reaccionó empujada por su público, lo que elevó la intensidad del partido y derivó en un alto número de tarjetas amarillas.

Sin embargo, España volvió a golpear mediante una acción táctica y el jiennense Dani Zurdo remató raso un córner ejecutado por Cecilio y amplió la ventaja hasta el 0-2.

Con ese marcador, los de Velasco controlaron el duelo, manteniendo posesiones largas que impidieron a Serbia utilizar el juego de cinco hasta los últimos dos minutos.

En los instantes finales, España tuvo oportunidades para aumentar la diferencia. Adolfo estrelló un balón en un palo a 26 segundos del final, pero finalmente Cecilio cerró el marcador con el 0-3 definitivo, poniendo el broche a un cierre de año satisfactorio para la selección española y su preparación de cara al Europeo de Lituania, Letonia y Eslovenia, del 21 de enero al 7 de febrero.