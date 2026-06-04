España, tres velocistas para soñar desde Estados Unidos

La velocidad era uno de los 'patitos' feos del atletismo español hace dos, tres y cuatro décadas, con figuras individuales como Javier Arques, Enrique Talavera, Yolanda Díaz, Cristina Castro o la hispanoestadounidense Sandra Myers, capaz de brillar desde los 60 hasta los 400 metros.

El nuevo siglo tampoco supuso un cambio demasiado importante, con destellos sonoros como los de Venancio José Murcia o Yunier Pérez, aunque ninguno alcanzó la regularidad ni los resultados del emblemático 'Pájaro', el madrileño Ángel David Rodríguez. En féminas, brillaban Estela García, Belén Recio (más en 200) y compañía.

El hectómetro se ha sacudido sus complejos, con la inestimable ayuda del Plan Nacional de Relevos de la Federación Española de Atletismo (RFEA). Con Toni Puig como principal responsable federativo (a la sazón es el entrenador del valenciano Quique Llopis), se siguen optimizando los recursos.

Toni Puig, el alma mater de los relevos en España / RFEA

Las mujeres llevan la voz cantante, con sensacionales resultados en 4x100 bajo el liderazgo de Maribel Pérez, Jaël Bestué y una Paula Sevilla que se centrará en el 4x400. Las quintas plazas en los Mundiales de Eugene'22 y de Tokio'25 hablan por sí solas. En categoría masculina está costando más, aunque Guillem Crespí ilusiona a la espera de la incorporación del ansiado 'fichaje' estadounidense.

La mejor adolescente de la historia

La cantera femenina también funciona, con Elena Guiu, Carla Arwen Martínez o la catalana Ericka Badeau Maseras. No obstante, las que más ilusionan compiten en Estados Unidos, como María Portela (17 años), una madrileña hija de padre español y madre estadounidense que cruzó el charco a los cuatro años. Su nombre emergió por una entrevista en ABC de Ignacio Romo, uno de los grandes especialistas de atletismo en el periodismo español.

La menor de edad se siente más cómoda hablando en inglés que en castellano, pero su idioma es universal cuando se calza las zapatillas de clavos. Compite con el instituto Blue Valley en Overland Park (Kansas) y esta temporada ha corrido los 100 metros en unos asombrosos 11.38, por debajo del récord español sub'20 de la laureada catalana Jaël Bestué (11.43).

Su padre contactó con la RFEA meses atrás para tantear la posibilidad de que María Portela compita por España, aunque para ello habría que cuadrar temas lectivos y deportivos ahora que dará el salto a la universidad. No obstante, se hará todo lo posible para que vista la camiseta española.

Nueva vida tras las lesiones

La segunda es la pontevedresa Ainhoa Repáraz, una velocista de 20 años que lleva tres años estudiando en Estados Unidos y que está maravillando esta temporada tras una larga racha de problemas físicos desde su eclosión en 2022. El pasado verano pasó de Ohio State a Kent State (Ohio).

Hace unos meses fichó por el Atletismo Femenino Celta y el pasado 16 de mayo corrió los 100 metros en unos magníficos 11.47 en Muncie (Indiana) para situarse tercera española del año tras Maribel Pérez (11.18) y Elena Guiu (11.43). Podría competir este mes con su nuevo equipo en la Liga de Clubs y su plan es regresar a España para entrenar. La RFEA está muy atenta y la tiene en cuenta para el presente y para el futuro..

¿Se imaginan sumar estos dos talentos emergentes a un 4x100 que ya lleva años instalado como uno de los mejores de Europa? Lástima que para ello tanto Repáraz como Portela tendrían que residir bastante tiempo en España para participar en las concentraciones con los relevos. Tiempo al tiempo.

El 'genio' que regresa

La gran sensación del año pasado fue Abel Jordán, destapándose como un extraordinario vallista (cuarto en 60 vallas en el Europeo de Apeldoorn) y como un emergente velocista (bronce en el Europeo sub'23 de Bergen en 100 metros). El vigués tiene 22 años y es tan bueno con las zapatillas como con los libros, ya que está a punto de acabar Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de California, en Fullerton. En breve podría regresar a España.

Abel Jordán no parece tener límites / EFE

El pasado 29 de mayo dio otro paso de gigante en los cuartos de final de la NCAA al correr en 10.10 con viento legal, marca personal por dos centésimas y un poquito más cerca de los 10.06 que tiene el ya retirado Bruno Hortelano como récord nacional. El próximo miércoles disputará las semifinales y el viernes 12 la hipotética final en el emblemático Hayward Field de Oregón, sede de los Mundiales de 2022.

"El relevo corto puede mejorar mucho cuando venga Abel. Con él y con Guillem Crespí, creo que podremos clasificarnos para el europeo de Birmingham y, con mucho trabajo, optar a uno de los cuatro billetes por ranking para los Mundiales de Pekín'27", comentó recientemente a SPORT alguien de la RFEA.