España ya está en Torun tras un viaje maratoniano

Tras dos días muy intensos, los 22 atletas que componen la lista definitiva de la selección española para los Mundiales en pista cubierta que se disputarán este fin de semana en Torun dormirán este martes en la localidad polaca y soñarán con cumplir sus objetivos.

Todo empezó el lunes, fecha en la que estaban todos convocados en el Hotel NH Ribera de Manzanares de Madrid para una jornada de atención a los medios. Después, cena y todos a descansar para lo que les esperaba este martes.

A primera hora se desplazaron todos en autobús al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid para volar a la localidad alemana de Frankfurt y desde allí tomaron un segundo vuelo a Bydgoszcz. Tras recoger las maletas y comprobar que todo estaba en orden, casi una hora en bus para cubrir algo menos de 60 km hasta el hotel en Torun.

Los equipos europeos tienen ventaja, ya que Polonia tiene el mismo huso horario que la España peninsular en una cita en la que la gran estrella será Armand Duplantis. Nada que ver con otros países, como Estados Unidos o China. No Rusia, que sigue vetada por el 'cacique' de World Athletics, Sebastian Coe.

La selección española, por la mañana en Barajas / RFEA - SPORTMEDIA

Los 22 atletas tendrán dos días para aclimatarse, ya que el viernes comienza la competición en sesión matinal en la que empezará el catalán Guillem Crespí (60 lisos). Lo seguirán la solanera Paula Sevilla, la madrileña Blanca Hervás, el vizcaíno Markel Fernández y el pacense David García (todos en 400), el hispanomarroquí Mohamed Attaoui, el hispanohondureño Elvin José Canales, la madrileña Lorea Ibarzabal y la alcalaína Rocío Arroyo (todos en 800).

Por la tarde será el turno del murciano Mariano García y del valenciano Carlos Sáez en las semifinales de 1.500 metros y ojalá que tanto Guillem Crespí como los cuatro cuatrocentistas hayan logrado un billete para competir otra vez en 'semis' e incluso una tercera en el caso de Crespí (los 60 lisos empiezan y acaban el viernes).

España parte con ambiciosas expectativas, pese a la ausencia de sus tres medallistas el año pasado en el aplazado Mundial de Nanking (desde la época del Covid). La gallega Ana Peleteiro espera su segundo hijo (se llamará León) y ni la valenciana Fátima Diamé ni el hispanocubano Lester Lescay lograron la mínima.

Los principales candidatos a subir al podio en Torun son el citado Attaoui y el valenciano Quique Llopis, quien aspira al máximo en unos 60 metros vallas en los que este invierno batió el récord nacional que compartía con el hispanocubano Orlando Ortega (7.48) para dejarlo en 7.45.