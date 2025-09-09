España supera la resistencia de Italia y se jugará el liderato en la última jornada

La selección española femenina de hockey patines, vigente campeona continental, doblegó este martes la resistencia de Italia, que aguantó 22 minutos, y acabó goleando (0-5) en el segundo partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes (Portugal). Victòria Porta abrió el marcador al filo del descanso y, tras la reanudación, el equipo de Sergi Macià desató su pegada con los goles de María Sanjurjo, Aimee Blackman, Mariona Colomer y Aina Florenza, asegurando así su segundo triunfo. España se jugará este miércoles (20:30 hora peninsular española) ante Portugal la primera plaza del Grupo A, dependiendo de sí misma.

Italia - España Hockey Europeo Femenino de Hockey Patines Italia 0 5 España Alineaciones ITALIA 0 Caretta; Rossetto, Lapolla, Orsato y Tamiozzo -cinco inicial- Cazzola, Taccardi, Ghirardello y Rossatto (p.s) ESPAÑA 5 Salvat; Florenza, Piquero, Sanjurjo y Porta -cinco inicial- Solé, Colomer, Blackman, Salvanyà y Batlle (p.s)

Como en el estreno ante Francia, la vigente campeona volvió a saltar a la pista con determinación, adueñándose de la bola y sometiendo a una Italia que sobrevivía gracias a su portera. Veronica Caretta, erigida en muro inexpugnable, firmó varias intervenciones de mérito que mantuvieron las tablas en el arranque. España insistía con paciencia, fiel a su plan de ataques bien estructurados y posesiones largas, convencida de que el premio acabaría llegando. Italia apenas lograba conservar la bola, el acoso y derribo se acentuó y las ocasiones se sucedían, pero el gol se resistía. De tanto persistir, al filo del descanso, llegó la recompensa. Aina Florenza, tras una brillante acción individual, cedió la bola atrás y Victòria Porta la envió al fondo de la red para romper, con justicia, la resistencia italiana (0-1, min.22).

Vendaval español en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, María Sanjurjo amplió la ventaja (0-2, min.29) culminando una jugada de la capitana Marta Piquero. Un gol que dio tranquilidad a las españolas y apagó la fe de las transalpinas, que veían cada vez más lejana la opción de puntuar. Aimee Blackman amplió la renta con un buen reverso (0-3, min.36), Mariona Colomer anotó desde lejos (0-4, min.39) y, en superioridad tras la tarjeta azul a Rebecca Taccardi, Aina Florenza desvió un lanzamiento de Marta Piquero para cerrar la goleada (0-5, min.43).