España suma dos bronces de mérito en el Mundial de la IBA... pero seguirá sin oros

España seguirá sin campeones del mundo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) tras las derrotas del hispanorruso Gazimagomed Jalidov y del hispanocubano Enmanuel Reyes Pla en las semifinales de este jueves, por lo que se quedan con un bronce de ley y unos suculentos 75.000 dólares (50% para él y 25% a partes iguales para la Federación y para su entrenador).

El primero en aparecer en el Duty Free Tennis Club de Dubai en el peso supermedio fue Jalidov, un púgil nacido en una tierra de mitos de la UFC como Dagestán (Rusia) que se vio obligado a huir al estar amenazado su padre. El riojano de adopción tenía enfrente un rival muy complicado como el ruso Dzhambulat Bizhamov en un auténtico choque de trenes.

El primer asalto estuvo marcado por las defensas y las hostilidades tan solo se desataron en los segundos finales, pero los árbitros coincidieron en un 10-9 adverso que le pesó como una losa en el segundo. Con la pelea perdida salvo un KO, 'Gazi' se bloqueó ante un rival con un notable juego de pies que colocaba pocas manos, pero bien. Derrota justa por un quíntuple 30-27.

Después le tocó al 'Profeta' también frente a un ruso, el bicampeón mundial Muslim Gadzhimagomedov. La tarea se presentaba ardua ante un país que clasificó a 12 de sus 13 semifinalisras, aunque su remontada en cuartos contra el armenio Narek Manasyan invitaba a pensar que podría haber opciones.

El primer asalto fue parejo pese al 1-4 adverso y en el segundo el mejor peso pesado español amateur del momento colocó dos manos sensacionales que extrañamente derivaron en el 0-5 que supuso la sentencia. El resto estaba escrito y había poco que hacer. Sí, Gadzhimagomedov había sacado más manos, pero... ¿de qué se trata el boxeo? La pregunta del millón. 0-5 y bronce.

Eran los dos últimos supervivientes de una selección española que logró clasificar a seis de sus 11 boxeadores para unos cuartos de final en los que se quedaron a un paso de la medallas el cuartofinalista olímpico Rafa Lozano Jr., Sergio Martínez y los hermanos Carlos y Frank Martínez, sin olvidar la lesión en su primer combate del subcampeón olímpico Ayoub Ghadfa.

Rusia, intratable

Tras imponerse en el medallero por mayor número de platas en el Mundial Femenino de Nis (Serbia), Rusia se está mostrando casi invencible en Dubai al clasificar a sus 13 púgiles para las semifinales y a 12 de ellos para las finales.

El único que perdió fue Andrei Peglivanian por un controvertido quíntuple 29-28 ante el kazajo Orazbek Assylkulov, un púgil rapidísimo que llevó la iniciativa en el primer asalto, pero quizá no debió ganar el segundo antes del 9-10 del tercero.

"Rusia tiene un gran equipo, pero lo más importante es que hemos tenido países africanos como Zambia o Malí en las semifinales y que campeones del mundo no han llegado a semifinales", explicó el ruso Umra Kremlev, presidente de la IBA.