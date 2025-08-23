España, subcampeón del mundo en C4 500 y María Corbera, bronce mundial en C1 500 femenino

El equipo de piragüistas españoles compuesto por Daniel Grijalba, Martin Jacome, Manuel Fóntan y Adrián Sieiro consiguieron la medalla de plata en la prueba de C4 500 masculino, mientras que María Corbera se alzó con el bronce en la final de C1 500 femenina este sábado, en la segunda jornada de los Mundiales de piragüismo esprint disputadas en el Idroscalo Park de Milán (Italia).

El equipo español de C4 500 masculino sufrió pero remontó para ganar la medalla de plata en el prueba, con un tiempo registrado de 1:31.15, a 0,77 segundos de los líderes, la delegación de Hungría, que consiguieron el oro, en un podio completado por Rusia, que fue tercera.

Por su parte, la madrileña María Corbera (2:04.73) se hizo con el bronce mundial en C1 500 femenino después de una regata de altísimo nivel, que fue ganada por la ucraniana Liudmyla Luzan (2:01.27) y con la canadiense Katie Vincent (2:02.50), segunda.

En K1 1000 masculino, Roi Rodríguez acabó en octavo lugar con un tiempo de 3:31.09, a 5,59 segundos del húngaro Balint Kopasz, ganador de la prueba.

Pablo Crespo estuvo cerca de terminar en el podio de C1 1000 masculino, después de cruzar la meta en quinto lugar, con un tiempo fijado de 3:49.42, a 3,83 segundos del checo Martin Fuksa, oro, y a sólo 52 centésimas del húngaro Baladsz Adolf, que cerró el podio como tercero, junto al griego Stefanos Dimopoulos.

Por su parte, Araceli Menduina (48.19) y María Jiménez (49.05), quinta y séptima, respectivamente, no pudieron tocar metal en KL3 200 metros femenino, que fue para al británica Laura Sugar, la más rápida de la jornada de hoy con 46.15.

Las dos medallas de este sábado se suman a las cuatro medallas - un oro, una plata y dos bronces- cosechadas el viernes por la delegación española en la primera jornada de los Mundiales de piragüismo esprint de Milán, que este domingo celebrará su última etapa y, que hasta el momento, deja un balance de seis medallas para España -un oro, dos platas y tres bronces-.