España - Serbia: horario y dónde ver el Europeo de waterpolo hoy gratis por TV, online y en directo

España se cita con Serbia hoy lunes 12 de enero en el segundo partido de la fase de grupos del Europeo de Waterpolo. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido cómo ver el Europeo de Waterpolo en abierto desde España.

Después de aplastar a Israel por un inapelable 3-28, España busca seguir avanzando en la primera fase del torneo con el objetivo de revalidar el título conquistado en la última edición. Los de David Martín afrontan esta noche un partido que se antoja clave en el objetivo de finalizar como primeros de grupo.

El próximo rival de la selección española en el Europeo de waterpolo será Serbia, selección a la que no le fue tan bien en el debut inaugural. La victoria en penaltis frente a Países Bajos deja a los serbios con 2 puntos, lo que les obliga a ganar a la selección española para mantener vivas sus aspiraciones de liderar el grupo.

Sergi Cabanas, durante el Europeo / EFE

¿A qué hora es el España - Serbia del Europeo de Waterpolo?

El partido entre España y Serbia, correspondiente al segundo partido de la fase de grupos del Europeo de waterpolo masculino, se celebrará hoy lunes 12 de enero a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV el España - Serbia del Europeo de Waterpolo?

En España, el segundo partido entre España y Serbia se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Serbia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de las protagonistas.