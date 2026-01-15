En Directo
BALONMANO
España - Serbia, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy
Los Hispanos debutan en el Campeonato de Europa masculino de balonmano 2026 ante Serbia
Xavi Turu
Sigue en directo el España - Serbia de la primera jornada del Europeo de Balonmano de 2026.
España - Serbia (10-7) | MIN. 18
Serbia ha subido las líneas defensivas, pero Tarrafeta le pegó con todo y con un tiro ajustado al palo para sumar uno más para los de Ribera.
España - Serbia (9-6) | MIN. 16
Los balcánicos buscan la reacción tras el tiempo muerto, pero de nuevo Aleix Gómez no falla en su disparo y pone el 9-6 sobre el parqué. España no se está desconectando en ningún momento del encuentro.
España - Serbia (8-5) | MIN. 14
A Serbia no se le puede dejar mucho juego fácil... Marsenic penetra y marca un gol con potencia.
España - Serbia (8-4) | MIN. 12
Gurri vuelve a hacer de las suyas suma uno más para los Hispanos con una jugada individual desde la esquina.
España - Serbia (7-4) | MIN. 12
Entra Bioasca para intentar blocar una pena máxima de los serbios, pero el balón se cuela por debajo de las piernas del meta español.
España - Serbia (7-3) | MIN. 11
Serdio pone a los Hispanos con un +4 y el seleccionador de Serbia se ve obligado a para el partido para recomponer a los suyos.
España - Serbia (6-3) | MIN. 10
Gurri busca el espacio y desde el balcón del área y con potencia marca otro testarazo para España.
España - Serbia (5-3) | MIN. 9
Los balcánicos muy peligrosos también a la contra y ponen el 5-3.
España - Serbia (4-2) | MIN. 7
Serradilla pone otro gol para España que toma ventaja de +2 arriba en el luminoso.
España - Serbia (3-2) | MIN. 6
Los de Ribera han empezado con muy buena dinámica este partido. Serdio y Serradilla pletóricos para bloquear los tiros de los rivales. Otra nueva inferioridad para los Serbios tras los dos minutos de Marsenic.
