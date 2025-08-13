España resiste a Inglaterra y se clasifica para semifinales del Europeo

La selección española femenina de hockey sobre hierba selló este miércoles su pase a semifinales del Eurohockey 2025 tras resistir a Inglaterra (2-1) en un duelo decisivo que les devolvía la esperanza de conquistar su primer oro continental y la tan deseada clasificación para el Mundial 2026.

Tras dos empates iniciales ante Bélgica (2-2) y Escocia (1-1), las 'RedStick' llegaban contra las cuerdas y con la obligación de ganar para mantener vivo su sueño europeo.

Desde el pitido inicial, España mostró determinación y un ritmo frenético que pronto dio frutos, con un tanto tempranero de Luciana Molina en el minuto 10 (1-0). Pero rápidamente fue contraatacado por la inglesa Tessa Howard, responsable de devolver la paridad al marcador (1-1, min.12).

Las pupilas de Carlos García Cuenca eran conscientes que no iba a ser tarea fácil, y los nervios se hicieron sentir. La coordinación defensiva de las españolas y su poderío ofensivo fueron claves para mantener a raya a una Inglaterra con poco historial en la competición.

En el minuto 36, Lucía Jiménez devolvió la ventaja a las 'RedStick', que tan solo se tuvieron que aferrar a esa mínima renta para encaminarse a semifinales, donde se medirán a Países Bajos, Alemania o Francia; equipos que aún deben cumplir con sus compromisos esta jornada.

El combinado masculino, por su parte, logró su pase a semifinales este martes, confirmando un momento histórico para el hockey español.

Desde los Europeos de Amberes 2019, en los que el cuadro femenino obtuvo el bronce y el masculino la plata, ambos equipos no coincidían en una semifinal simultáneamente, ya que los eventos de 2021 y 2023 fueron terreno adverso.

La selección masculina cayó al quinto y sexto puesto, respectivamente, mientras que la femenina, cuarta en 2021 y sexta en 2023, sintió de cerca el metal pero sin llegar a tocarlo.